HOME WOMEN LIFE

Keluarga Tasya Farasya Kompak Pakai OOTD Hitam di Ulang Tahun Ibunda

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |20:04 WIB
Keluarga Tasya Farasya Kompak Pakai OOTD Hitam di Ulang Tahun Ibunda
Keluarga Tasya Farasya. (Foto: Instagram)
A
A
A

INFLUENCER Tasya Farasya baru saja merayakan ulang tahun sang ibunda, Ala Alatas. Hari ulang tahun tersebut digelar dengan pesta mewah yang dihadiri ratusan tamu undangan dan keluarga.

Momen meriahnya pesta ulang tahun Ala Alatas ini dibagikan Tasya di akun Instagram-nya, @tasyafarasya. Terlihat para tamu dan keluarga kompak mengenakan outfit serba hitam yang menjadi tema dresscode di pesta tersebut.

“Bu Ala’s bday dump,” tulis Tasya.

Tasya Farasya

Postingan itu memerlihat Tasya dan keluarga hadir dan memeriahkan pesta ulang tahun mewah sang ibunda. Beauty influencer ini nampak mengenakan dress hitam elegan. Ala sendiri juga mengenakan gaun hitam memukau dengan asesoris gemerlap dan kalung mutiara yang ia kenakan.

Kakak dari Tasya Farasya, Selvi Salavia juga turut hadir dan mengenakan mengenakan blazer juga celana berbahan leather berwarna hitam. Begitu pula putri Tasya, Maryam Eliza alias Ayang yang juga modis dengan outfit serba hitamnya.

Tasya Farasya

Sementara itu, Tasya Farasya sendiri mengenakan dress hitam dari brand Renkai dan terlihat elegan. Dress seri Black Delphinium Jacquard ini memiliki detail unik di bagian kerahnya sehingga terlihat lebih mewah dan formal.

Dress tersebut dibanderol dengan harga yang cukup mahal yakni mencapai Rp6,2 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
