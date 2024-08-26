Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Trik Menghadapi Drama Kehidupan Anak Remaja, Ortu Wajib Tahu!

Resi Safitri , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |22:40 WIB
5 Trik Menghadapi Drama Kehidupan Anak Remaja, Ortu Wajib Tahu!
Trik Menghadapi Drama Kehidupan Anak Remaja (Foto: Freepik)
A
A
A

MASA remaja seringkali dipenuhi dengan gejolak emosional dan hormon. Tak jarang, drama anak remaja ini membuat banyak orangtua jadi pusing. Namun ingat, masalah emosi seperti ini harus ditangani dengan serius dan hati-hati serta bijak.

Fase seperti ini sudah biasa terjadi walaupun membuat para orang tua frustasi, namun akan hilang seiring berjalannya waktu. Mengingat adanya perubahan hormon dan perkembangan otak yang mempengaruhi suasana hati anak.

Menghadapi drama kehidupan anak remaja ini memang ada triknya tersendiri, makanya jangan sampai salah langkah. Penasaran? Dilansir dari Parents, Senin (26/8/2024) berikut adalah lima strategi untuk bisa mengatasi permasalahan emosi berlebih dan drama pada anak remaja.

1. Jadi pendengar yang cermat : Hindari menyelesaikan masalah secara langsung apalagi sampai memberi saran tanpa diminta, hal tersebut justru hanya akan memperburuk keadaan. Anda bisa menjadi pendengar yang reflektif untuk menunjukkan, sebagai orangtua, Anda peduli dengan masalah mereka.

2. Validasi perasaan anak:  Jangan bilang pada anak remaja Anda, bahwa mereka bereaksi terlalu berlebihan, meski sebetulnya masalah mereka tampak sepele. Sebaliknya, Anda harus memvalidasi perasaan mereka dengan mengatakan, "Saya lihat kamu marah tentang kejadian tadi siang,” bantu mereka mengidentifikasi perasaannya dan katakan “Bahwasannya merasa demikian adalah hal yang wajar,”

Pemahaman ini bisa membantu mereka untuk menemukan cara dalam mengatasi masalah anak remaja dengan lebih fokus dan dengan tekad yang tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186635//viral-Dj6U_large.jpg
Viral, Ekspresi Batita Saat Dijemput Mama vs Papa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/629/3186485//inara-K86T_large.jpg
Eva Manurung Khawatir Cucunya Jadi Pergunjingan di Sekolah, Imbas Video Syur Inara dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/629/3186482//inara-IFqf_large.jpg
Heboh Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi,  Eva Manurung Khawatirkan Mental Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185434//nikita_willy-prMl_large.jpg
Momen Nikita Willy Liburan ke Jepang Bawa 2 Anak Tanpa Bantuan Babysitter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185349//parenting-OEBw_large.jpg
7 Tips Mendidik Anak yang Keras Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185282//bayi-H7Et_large.jpg
Arti Purple Crying pada Bayi dan Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement