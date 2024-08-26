Viral Ayah Kreatif Ajari Anak Mengaji Pakai Metode Unik: Huruf Nun Mirip Mangkuk Bakso

MENDIDIK dan mengajarkan anak tentang ilmu agama, salah satunya mengaji kitab suci memang bukan pekerjaan yang mudah.

Tak hanya butuh kesabaran, mengajari anak mengaji juga terkadang butuh kreativitas di luar nalar. Dengan harapan, anak bisa lebih cepat paham dan ingat, sehingga lebih cepat lancar dalam mengaji huruf-huruf Hijaiyah.

Nah, metode unik yang agak lain dari orangtua ketika mengajari anak mengaji ini viral di linimasa TikTok. Dalam video viral tersebut, nampak seorang ayah kreatif berhasil mencuri perhatian netizen dengan cara uniknya mengajari sang anak perempuannya mengaji.

Dalam cuplikan video yang diunggah netizen pemilik akun TikTok @mom_choco dan sudah mendapat sekira 1,7juta kali penayangan itu, terlihat sang ayah dengan penuh kasih sayang dan humor, mendeskripsikan setiap huruf Arab dengan penjelasan lucu yang tak hanya menghibur tetapi juga memudahkan sang anak memahami huruf-huruf tersebut.

Beberapa huruf yang dideskripsikan agak unik seperti, huruf Lam yang digambarkan seperti kail pancing, lalu huruf Nun yang bentuknya seperti mangkuk dan titik yang timbul ke atas, kemudian huruf Wa yang bentuknya seperti pak haji namun kakinya sedikit panjang.

“Ketika bapak lo yang ajar ngaji dan cara ngajarnya beda dari yang lain,” tulis @mom_choco sebagai keterangan video, dikutip Senin (26/8/2024)