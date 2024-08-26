Jokowi Ngemall Bareng Jan Ethes, Benarkah Main dengan Cucu Bisa Kurangi Stres?

BEREDAR viral di linimasa Twitter, video Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah asik ngemall bersama cucu pertamanya, Jan Ethes di salah satu mall mewah di Jakarta Pusat baru-baru ini.

Dalam video viral yang sudah mendapat sekira 3 juta kali penayangan tersebut, terlihat Jokowi tengah menggandeng tangan Jan Ethes dan mengajaknya bermain di salah satu arena permainan anak yang terletak di mall tersebut, di tengah suasana panas, huru-hara politik dan pemerintahan Indonesia.

Foto: Tangkapan layar Twitter: @HaveAnEyesDay

Menghabiskan waktu bersama cucu, seperti yang Jokowi lakukan bersama Jan Ethes ternyata memberikan manfaat untuk kesehatan baik fisik atau pun mental. Pertama untuk fisik, meliputi peningkatan kadar gula darah, tekanan darah, bahkan bisa juga mengurangi hormon stress, dikutip dari CBS NEWS, Senin (26/8/2024)

Foto:Twitter @HaveAnEyesDay

Manfaat lainnya adalah terhadap emosional diri, kakek dan nenek yang menghabiskan waktu bersama cucu juga terbukti dapat membantu mengurangi depresi dan isolasi, karena meluangkan waktu yang sebelumnya sangat sulit untuk dilakukan.

Selain itu, akitivitas kakek dan nenek yang bermain dengan cucu bisa membantu merangsang otak. Anda bisa membawa cucu-cucu anda ke sebuah tempat bermain seperti taman atau museum dan menemani cucu mereka bermain serta berpetualang di sana.

(Rizky Pradita Ananda)