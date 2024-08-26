Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Cara Simpel Mengetahui Bau Mulut Sendiri Tanpa Harus ke Dokter

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |21:30 WIB
4 Cara Simpel Mengetahui Bau Mulut Sendiri Tanpa Harus ke Dokter
Cara Simpel Mengetahui Bau Mulut Sendiri Tanpa ke Dokter (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAIN bau badan, bau mulut juga jadi masalah yang cukup mengganggu. Bahkan, mengurangi kepercayaan diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 

Namun, sayangnya, masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami bau mulut. Akibatnya, hal ini bisa mengganggu orang sekitar bahkan bisa membuat ilfil.

Nah, agar jangan sampai  Anda termasuk orang yang tidak sadar bau mulut sendiri, Anda bisa mengantisipasinya dengan cara mengetahui bau mulut sendiri. Bau mulut atau halitosis ini umumnya disertai tanda-tanda lain, seperti mulut kering, lidah putih, lidah terasa panas, ludah kental, hingga rasa asam atau pahit pada mulut.

Apabila mengalami tanda-tanda di atas, cobalah beberapa cara di bawah ini untuk mengetahui secara pasti apakah Anda memiliki bau mulut atau tidak. Berikut paparan singkatnya, diwarta dari berbagai sumber, Senin (26/8/2024)

1. Bernapas dalam gelas kosong: Ambil gelas kosong yang bersih, lalu buang napas dari mulut ke dalam gelas tersebut. Setelah itu, dekatkan bagian dalam gelas ke hidungmu dan hirup aromanya. Dari situ kamu bisa mengetahui napasmu bau atau tidak.

2. Mengecap rasa mulut sendiri: Bau mulut bisa terjadi akibat beragam hal, misalnya makan petai atau jengkol, dehidrasi, dan mulut kering. Ketika mulut dalam kondisi kering, biasanya ludah akan lebih kental dan berbusa. Sementara itu, sisa makanan yang tertinggal bisa menimbulkan bau apak dalam mulut.

 

Halaman:
1 2
      
