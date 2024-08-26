7 Warna Rambut yang Bakal Jadi Tren di Akhir 2024

DALAM 4 tahun terakhir, tren warna rambut beralih ke warna yang sangat sederhana atau cerah. Mewarnai rambut memang kerap disesuaikan dengan mood ataupun musim yang tengah terjadi.

Penata rambut selebriti Bianca Hiller mengatakan, banyak orang tidak lagi mementingkan gaya rambut berwarna-warni. Namun kini mereka beralih kepada warna yang mudah dirawat.

"Dulu, orang lebih suka pergi ke salon dan memilih warna yang membutuhkan perawatan rutin untuk highlight dan base yang perlu sering diwarnai. Saat ini, warna dengan perawatan rendah akan menjadi tren," ungkapnya seperti dilansir dari Popsugar.

Memilih warna dengan perawatan rendah memiliki banyak keuntungan, terutama warna yang cenderung memiliki banyak kedalaman dan dimensi. Namun tidak bagi orang yang ingin menjalani transformasi rambut secara besar-besaran.

Hitam Mengkilap

"Tersedia warna hitam pekat dengan perawatan kilap tambahan untuk memberikan tampilan yang memantulkan cahaya," kata pewarna rambut Lorena M. Valdes.

Meskipun hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena kebanyakan orang menganggap hitam kilap hanya sebagai satu warna, sebenarnya ada banyak nuansa yang diperlukan untuk mendapatkan kilap dan gerakan yang tepat tanpa terlihat kaya dan pucat, kata pewarna rambut terkenal George Papanikolas.

Hilier mengatakan jet black adalah sebuah gaya, itu adalah komitmen total. Warna hitam yang sejuk menawarkan nuansa eklektik, membantu artis mana pun untuk mengikuti alurnya. Pastikan untuk berkonsultasi dengan pewarna Anda tentang warna apa yang Anda inginkan agar rambut Anda bersinar dalam cahaya agar terlihat sempurna.

Balayage terbalik

Berbeda dengan balayage berwarna terang, warna balayage trendi terbaru menggunakan warna yang lebih gelap untuk menghasilkan kontras ini. Idenya adalah memadukan warna alami dengan rambut yang disorot sebelumnya untuk menghasilkan efek gradien terpadu.

Butter Blonde

Pada tahun 2024, tren warna rambut pirang diperkirakan akan menjadi tren warna rambut yang sangat populer.

"Klien yang umumnya menyukai rambut berkilau platinum mencari warna pirang keemasan yang lebih gelap untuk menghangatkan suasana di musim dingin," kata pewarna Jennifer Korab.

"Kami melihat peralihan dari warna pirang cerah ke warna yang lebih hangat dan lebih gelap dengan lebih banyak highlight di sekitar wajah. Banyak klien saya menambahkan highlight untuk menjaga warna pirang di sekitar wajah," lanjutnya.