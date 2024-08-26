Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Mengetahui Anda Alami Bau Mulut, Gunakan 5 Metode Ini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |04:00 WIB
Cara Mengetahui Anda Alami Bau Mulut, Gunakan 5 Metode Ini
Cara mengetahui bau mulut. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BAU mulut merupakan masalah yang cukup mengganggu. Kondisi ini bisa mengurangi kepercayaan diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami bau mulut. Akibatnya, hal ini bisa mengganggu orang sekitar.

Nah, agar kejadian ini tidak lagi terulang, Anda bisa mengantisipasinya dengan cara mengetahui bau mulut sendiri. Anda tentu dapat menghindari kecanggungan akibat hal ini dengan cara mengecek dan mencium bau mulut sendiri.

Bau mulut atau halitosis ini umumnya disertai tanda-tanda lain, seperti mulut kering, lidah putih, lidah terasa panas, ludah kental, hingga rasa asam atau pahit pada mulut Anda. Apabila mengalami tanda-tanda di atas, cobalah beberapa cara di bawah ini untuk mengetahui secara pasti apakah Anda memiliki bau mulut atau tidak.

Merangkum dari berbagai sumber, Selasa (27/8/2024), berikut ulasannya!

Bau mulut

1. Bernapas dalam gelas kosong

Cara mengetahui bau mulut sendiri juga bisa dilakukan dengan menggunakan gelas kosong yang bersih. Ambil gelas kosong yang bersih, lalu buang napas dari mulut ke dalam gelas tersebut. Setelah itu, dekatkan bagian dalam gelas ke hidungmu dan hirup aromanya. Dari situ kamu bisa mengetahui napasmu bau atau tidak.

2. Mengecap rasa mulut sendiri

Cara mengetahui bau mulut ialah dengan mengecap rasa mulut sendiri. Bau mulut bisa terjadi akibat beragam hal, misalnya makan petai atau jengkol, dehidrasi, dan mulut kering. Ketika mulut dalam kondisi kering, biasanya ludah akan lebih kental dan berbusa. Sementara itu, sisa makanan yang tertinggal bisa menimbulkan bau apak dalam mulut.

3. Tes aroma mulut

Untuk mencium bau mulut sendiri, coba lakukan tes aroma. Cara ini cukup mudah dipraktikkan, yakni dengan menjilat pergelangan tangan, biarkan mengering, lalu cium aromanya. Kalau kamu merasakan aroma yang tidak sedap, kemungkinan besar terdapat kandungan sulfur hasil metabolisme bakteri yang menempel di permukaan lidah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement