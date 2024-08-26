Cara Mengetahui Anda Alami Bau Mulut, Gunakan 5 Metode Ini

BAU mulut merupakan masalah yang cukup mengganggu. Kondisi ini bisa mengurangi kepercayaan diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami bau mulut. Akibatnya, hal ini bisa mengganggu orang sekitar.

Nah, agar kejadian ini tidak lagi terulang, Anda bisa mengantisipasinya dengan cara mengetahui bau mulut sendiri. Anda tentu dapat menghindari kecanggungan akibat hal ini dengan cara mengecek dan mencium bau mulut sendiri.

Bau mulut atau halitosis ini umumnya disertai tanda-tanda lain, seperti mulut kering, lidah putih, lidah terasa panas, ludah kental, hingga rasa asam atau pahit pada mulut Anda. Apabila mengalami tanda-tanda di atas, cobalah beberapa cara di bawah ini untuk mengetahui secara pasti apakah Anda memiliki bau mulut atau tidak.

1. Bernapas dalam gelas kosong

Cara mengetahui bau mulut sendiri juga bisa dilakukan dengan menggunakan gelas kosong yang bersih. Ambil gelas kosong yang bersih, lalu buang napas dari mulut ke dalam gelas tersebut. Setelah itu, dekatkan bagian dalam gelas ke hidungmu dan hirup aromanya. Dari situ kamu bisa mengetahui napasmu bau atau tidak.

2. Mengecap rasa mulut sendiri

Cara mengetahui bau mulut ialah dengan mengecap rasa mulut sendiri. Bau mulut bisa terjadi akibat beragam hal, misalnya makan petai atau jengkol, dehidrasi, dan mulut kering. Ketika mulut dalam kondisi kering, biasanya ludah akan lebih kental dan berbusa. Sementara itu, sisa makanan yang tertinggal bisa menimbulkan bau apak dalam mulut.

3. Tes aroma mulut

Untuk mencium bau mulut sendiri, coba lakukan tes aroma. Cara ini cukup mudah dipraktikkan, yakni dengan menjilat pergelangan tangan, biarkan mengering, lalu cium aromanya. Kalau kamu merasakan aroma yang tidak sedap, kemungkinan besar terdapat kandungan sulfur hasil metabolisme bakteri yang menempel di permukaan lidah.