HOME WOMEN HEALTH

5 Masalah Kesehatan Ini Picu Bau Badan, Salah Satunya Gangguan Pencernaan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |06:00 WIB
5 Masalah Kesehatan Ini Picu Bau Badan, Salah Satunya Gangguan Pencernaan
Penyakit yang memicu bau badan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BAU badan mungkin menjadi masalah yang hampir dialami oleh banyak orang. Penyebabnya bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari mandi yang kurang bersih, faktor hormonal, hingga faktor konsumsi makanan dan minuman pemicu bau badan.

Namun, tahukah Anda, bau badan juga bisa menjadi sinyal sejumlah masalah kesehatan lho! Nah berikut beberapa masalah kesehatan yang biasanya memiliki gejala bau badan yang menyengat, melansir dari berbagai sumber, Senin (26/8/2024).

1. Masalah kulit

Bau badan tak sedap akibat masalah kulit memiliki perbedaan dengan bau badan biasa. Bau badan akibat masalah kulit memiliki aroma yang lebih tajam.

Beberapa penyakit kulit yang mengubah bau badan menjadi menyengat adalah infeksi kulit akibat bakteri dan gangren (matinya jaringan kulit). Gangren memiliki aroma bau yang paling mengganggu, hampir mirip daging busuk. Selain itu, infeksi kulit akibat jamur yang menyebabkan merah, bengkak, dan inflamasi juga berefek serupa.

2. Masalah pencernaan

Bau tak sedap pada mulut normalnya cukup diatasi dengan rajin menggosok gigi dan membersihkan rongga mulut. Sayangnya, jika sudah menyikat gigi dan ternyata bau mulut tetap tajam, kamu bisa mencurigai penyebab utamanya ada di bagian pencernaan.

Salah satu penyebabnya adalah hypochlorhydria yakni kekurangan asam di lambung. Masalah yang timbul adalah proses pencernaan makanan di lambung menjadi kurang sempurna, sehingga memengaruhi bau mulut dan nafas.

Bau Badan

3. Gangguan hati dan ginjal

Selain masalah di organ pencernaan, gangguan fungsi hati dan ginjal juga ditengarai menyebabkan aroma nafas dan mulut berbau menyengat.

Untuk mengatasinya, sebaiknya jauhi rokok, alkohol, konsumsi obat, makanan manis dan berlemak yang menjadi sumber penyebab gangguan hati, diabetes, dan darah tinggi.

4. Masalah pada Miss V

Area Miss V ternyata memiliki aroma khas yang biasanya wajar saja. Akan tetapi, waspadai jika tercium bau amis yang menyengat di bagian ini.

Dikutip dari Bustle, salah seorang pakar dari Vincent Center for Reproductive Biology di Massachusetts General Hospital, yakni Caroline Mitchell, MD, MPH, menyatakan bahwa aroma amis yang kuat biasanya merupakan sinyal adanya bakteri di vagina.

Menurut wanita ini, bacterial vaginosis terjadi akibat perubahan di lingkungan tempat bakteri hidup di area vagina. Perubahan ini mendorong bertambahnya cairan yang keluar dari vagina dan muncul aroma amis khususnya setelah berhubungan seksual.

Jika kamu mengalami hal ini dan dirasa sangat mengganggu, kamu bisa konsultasikan masalah ini ke dokter spesialis kandungan dan ginekolog.

