Alami Bau Badan? Konsumsi 8 Makanan Ini untuk Mengatasinya!

BAU badan menjadi salah satu masalah yang cukup menganggu bagi setiap orang. Salah satunya bisa mempengaruhi kepercayaan diri untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasi masalah bau badan. Selain penggunaan deodorant, cara lain juga bisa dilakukan. Salah satunya, dengan menjaga asupan makanan. Ya, siapa sangka, makanan juga bisa lho mempengaruhi bau badan.

Selain menghindari makanan penyebab bau badan, Anda juga bisa mengonsumsi makanan yang justru bisa mengurangi bau badan itu sendiri. Berikut beberapa daftar makanan yang bisa membantu mengurangi bau badan, melansir dari berbagai sumber, Senin (26/8/2024) berikut ulasannya.

BACA JUGA: Cara Nino Prabowo Miliki Tubuh Sehat dan Prima

1. Buah-buahan Citrus

Jeruk, lemon, jeruk Bali merupakan buah-buahan yang cukup familiar. Namun, tak banyak yang tahu bahwa ketiganya tergolong dalam buah-buahan citrus, alias kelompok buah yang segar dan menyehatkan.

Asam dalam buah-buahan citrus dapat ‘membilas’ tubuh yang secara alami menghilangkan senyawa penyebab bau badan. Buah-buahan citrus ini bisa dimakan secara langsung, atau bisa juga dimakan bareng menu lain, seperti dipadukan dengan yoghurt misalnya.

2. Infused Water





Anda bisa membuat infused water dengan menambahkan irisan lemon, jeruk nipis, timun, atau daun mint ke dalam botol air. Minuman untuk menghilangkan bau badan air ini juga bisa membantu memberikan rasa segar pada tubuh.

3. Makanan dengan seng (zinc)

Anda juga dapat mencoba makanan yang kaya akan seng atau zinc sebagai penghilang bau badan tak sedap. Salah satu pemicu bau badan adalah penumpukan bakteri. Nah, konsumsi zinc membantu mengurangi perkembangbiakan bakteri pada tubuh.

Beberapa makanan yang mengandung zinc adalah makanan laut (kerang, lobster, kepiting), kacang-kacangan, gandum utuh, serta produk olahan susu (yoghurt, kefir, susu).

4. Makanan tinggi serat

BACA JUGA: Manfaat Menghirup Bau Kentut bagi Kesehatan

Perbanyak makanan berserat bisa menjadi solusi makanan untuk menghilangkan bau badan. Tak hanya sayuran hijau, makanan berserat lain seperti buah-buahan, kacang-kacangan, serta beragam sayur berwarna seperti wortel, nyatanya bisa mengatasi bau badan.

Makanan jenis ini bisa jadi penghilang bau badan karena membantu detoksifikasi alami di dalam tubuh. Hal ini membuat tubuh tak perlu mengeluarkan racun dan zat-zat yang bisa menimbulkan bau badan melalui keringat.

5. Air Kelapa

Karena mengandung elektrolit alami dan memiliki efek pendinginan, air kelapa bisa membantu mengatasi dehidrasi yang dapat memicu bau badan.