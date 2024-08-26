Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini Tipe Minuman Wine Kesukaan Lidah Orang Indonesia

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |20:30 WIB
Ini Tipe Minuman Wine Kesukaan Lidah Orang Indonesia
Ini Tipe Minuman Wine Kesukaan Lidah Orang Indonesia (Foto: Okezone/Pradita)
A
A
A

SAMA halnya dengan makanan, setiap orang punya kesukaan dan preferensi masing-masing untuk urusan minuman, termasuk minuman beralkohol seperti wine.

Tersedia banyak varian dan rasa di pasaran, untuk minuman wine sendiri, seperti diungkap Ida Bagus Rai Budarsa, founder sekaligus CEO Hatten Wines, jenama wine lokal dari Bali, lidah pelanggan atau peminum lokal dan mancanegara punya karakteristik favorit rasa dan jenis wine berbeda.

“Kalau peminum lokal itu, misal di luar Bali kayak Kalimantan in general domestik itu suka tipe wine yang manis, karena lidah masyarakat Indonesia cenderung suka rasa yang manis,” jelas Rai, ketika diwawancara di 30th Anniversary Hatten Wines, di Sanur, Bali, belum lama ini.

Foto: Okezone/Pradita
Foto: Okezone/Pradita

Sementara, untuk pelanggan orang asing seperti wisatawan mancanegara di Bali, disebut Rai lebih menyukai wine tipe dry yang dominan rasanya tidak terlalu manis.

Foto: Okezone/Pradita
Foto: Okezone/Pradita

“Kalau peminum di khususnya Bali kan kebanyakan  turis atau ekspat yang tinggal di sini, mereka itu sukanya yang dry white wine, nah itu tastenya cocok sama lidahnya,” tutup Rai singkat.

(Rizky Pradita Ananda)

      
