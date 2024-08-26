Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Nasi Gandul Gunung Kidul Masuk Daftar Warisan Budaya Takbenda

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |16:02 WIB
Nasi Gandul Gunung Kidul Masuk Daftar Warisan Budaya Takbenda
Nasi Gandul Jadi WBTb. (Foto: Instagram)
A
A
A

INDONESIA memiliki segudang kuliner asli yang memiliki cita rasa khas dan mencerminkan keunikan wilayah masing-masing. Kuliner Indonesia pun tdak hanya sekadar makanan, tapi juga bagian dari budaya sehingga harus dilestarikan.

Kini, nasi gandul yang berasal dari Pati, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek).

Seperti diketahui, warisan budaya takbenda merupakan keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting. Kategori yang masuk dalam hal tersebut mulai dari sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Melansir laman Kemendikbud Ristek, nasi gandul telah masuk pencatatan WBTb sejak 2013 silam. Baru pada 2022, nasi gandul dilakukan untuk menjadi warisan budaya takbenda. Tahun lalu, Disdikbud Provinsi Jateng membantu dalam pengkajian, sehingga berhasil diusulkan dan ditetapkan di tahun ini.

Ada banyak hal yang dipersiapkan untuk proses penetapan WBTb. Mulai dari latar belakang sejarah, kajian akademis dari penelitian, jurnal skripsi atau tesis. Kemudian juga dilengkapi video mengenai karya budaya yang diusulkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183972//kemenag-vW9Q_large.jpg
Kemenag Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Budaya Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/1/3167617//kemenbud_chandi_2025_diskusi_panel_3-2YGy_large.jpg
Hadirkan Tokoh Lintas Disiplin, CHANDI 2025 Diskusi Panel 3 Usung Pembiayaan Masa Depan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/1/3162101//menbud_fadli_zon_kunjungi_monumen_reog_dan_museum_ponorogo-V3gO_large.jpg
Tinjau Pembangunan Monumen dan Museum Reog Ponorogo, Menbud: Kesenian Ini Akan Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/1/3159595//menbud_fadli_kunjungi_dua_situs_sejarah_spiritual-QH8P_large.jpg
Menbud Tinjau Kompleks Makam Ranggawarsita dan Sunan Tembayat, Dorong Pelestarian Situs Sejarah Spiritual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/1/3154903//menbud_fadli_zon_museum_nasional_tiongkok-Mu3v_large.jpg
Jadi Simbol Diplomasi Budaya, Menbud Fadli Zon Serahkan Keris ke Museum Nasional Tiongkok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement