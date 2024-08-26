4 Kebiasaan Ngemil yang Bisa Ganggu Keseimbangan Gula Darah

DIABETES masih menjadi salah satu momok utama dari masyarakat Indonesia, dan juga masyarakat global. Setiap tahun, jumlah orang yang didiagnosis dengan penyakit ini terus meningkat, dan angka tersebut diperkirakan akan terus naik.

Para pengidap diabetes secara khusus, dan semua orang pada umumnya wajib lebih berhati-hati dalam memilih makanan, termasuk saat ngemil. Banyak dari kita mungkin tanpa disadari melakukan kebiasaan yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan, salah satu contoh misalnya mengganggu keseimbangan gula darah.

Dilansir dari NDTV Food, Senin (26/8/2024), yuk ketahui empat kebiasaan ngemil yang bisa ganggu keseimbangan gula darah, berikut paparannya.

1. Mengonsumsi terlalu banyak makanan tinggi karbohidrat: Kebiasaan ini, bisa mengakibatkan lonjakan cepat pada kadar gula darah Anda. Berdasarkan American Diabetes Association (ADA), konsumsi karbohidrat yang berlebihan dapat memicu hiperglikemia. Sebaiknya hindari karbohidrat sederhana, dan pilih karbohidrat kompleks sebagai alternatifnya.

Foto: Freepik

2. Kurang asupan protein: Alih-alih mengonsumsi makanan berkalori tinggi dan berminyak, lebih baik memilih makanan yang tinggi protein. Coba pertimbangkan untuk ngemil sehat seperti makan tahu, tempe, edamame, atau berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang almond, kenari, atau kacang hitam. Dibanding makan makanan manis, tepung-tepungan, atau yang digoreng.