HOME WOMEN FOOD

Resep Pho, Kuliner Vietnam yang Lagi Digandrungi Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |10:29 WIB
Resep Pho, Kuliner Vietnam yang Lagi Digandrungi Netizen
Resep Pho. (Foto: Youtube)
A
A
A

PHO merupakan salah satu makanan khas Vietnam yang nyaman di lidah orang Indonesia. Rasanya yang ringan khas kaldu sapi ini membuat pho disukai banyak orang.

Pho pun kini makin populer dan digandrungi anak muda. Apalagi, mulai banyak restoran yang menjajakan sup segar dengan rasa yang autentik.

Buat Anda yang tak ingin beli di luar, jamgan khawatir. Anda bisa membuat pho ala Vietnam yang lezat di rumah. Selain hemat, membuat pho di rumah juga bisa lebih sehat dan nikmat. Yuk simak resepnya dari kanal YouTube, Devina Hermawan.

Bahan-bahan:
500 gr iga/tulang sapi
500 gr daging potongan besar
100 gr kikil/urat, opsional
20-30 gr gula batu / gula pasir
5 liter air
1 sdm garam
4-5 sdm kecap ikan
½ sdm kaldu
½ sdt merica

Rempah:
2 buah bawang bombai, potong
2 ruas jahe
2 sdm ketumbar
5 butir kapulaga
4 buah bunga lawang
2 batang kayu manis
3 butir cengkih

Pelengkap (untuk 2 porsi):
100 gr daging segar slice tipis
2 bungkus kwetiau
½ buah bawang bombai, iris 1 batang daun bawang, iris
Daun ketumbar
Daun kemangi
Daun mint
Cabai hijau, iris Cabai merah, iris
Jeruk nipis
Tauge segar
Saus hoisin
Sriracha / saus sambal

Cara membuat:
1. ﻿﻿﻿Rebus tulang iga dan kikil selama 5-10 menit, buang air dan lemanya kemudian cuci dengan air mengalir
2. ﻿﻿﻿Sangrai rempah hingga kecoklatan, sisihkan
3. ﻿﻿﻿Sangrai juga bawang bombai dan jahe, sishkan
4. ﻿﻿﻿Masukkan tulang, daging, kikil, rempah sangrai, bawang bombai, jahe, air, merica dan garam kemudian presto selama 1 jam
5. ﻿﻿﻿Setelah dipresto, buang minyak di bagian atas kuah
6. ﻿﻿﻿Sishkan daging dan kikil, saring kuah
7. ﻿﻿﻿Masukkan gula batu, kaldu bubuk dan kecap ikan, aduk rata
8. ﻿﻿﻿Masukkan daging dan kikil yang sudah dipotong lalu masak hingga kaldu mendidih
9. ﻿﻿﻿Rendam bawang bombai, daun kemangi, daun bawang, daun mint dan daun ketumbar di air dingin
10. ﻿﻿﻿﻿Bilas kwetiau dengan air mengalir kemudian rebus sebentar dengan air mendidih
11. ﻿﻿﻿﻿Susun kwetiau, daging iris dan bawang bombai kemudian siram dengan kuah kaldu yang mendidih
12. Sajikan dengan tauge, daun kemangi, daun mint, daun bawang, daun ketumbar, jeruk nipis, cabai merah, cabai hijau, saus hoisin dan sriracha sebagai pelengkap.
 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
