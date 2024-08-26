Resep Pho, Kuliner Vietnam yang Lagi Digandrungi Netizen

PHO merupakan salah satu makanan khas Vietnam yang nyaman di lidah orang Indonesia. Rasanya yang ringan khas kaldu sapi ini membuat pho disukai banyak orang.

Pho pun kini makin populer dan digandrungi anak muda. Apalagi, mulai banyak restoran yang menjajakan sup segar dengan rasa yang autentik.

Buat Anda yang tak ingin beli di luar, jamgan khawatir. Anda bisa membuat pho ala Vietnam yang lezat di rumah. Selain hemat, membuat pho di rumah juga bisa lebih sehat dan nikmat. Yuk simak resepnya dari kanal YouTube, Devina Hermawan.

Bahan-bahan:

500 gr iga/tulang sapi

500 gr daging potongan besar

100 gr kikil/urat, opsional

20-30 gr gula batu / gula pasir

5 liter air

1 sdm garam

4-5 sdm kecap ikan

½ sdm kaldu

½ sdt merica

Rempah:

2 buah bawang bombai, potong

2 ruas jahe

2 sdm ketumbar

5 butir kapulaga

4 buah bunga lawang

2 batang kayu manis

3 butir cengkih

Pelengkap (untuk 2 porsi):

100 gr daging segar slice tipis

2 bungkus kwetiau

½ buah bawang bombai, iris 1 batang daun bawang, iris

Daun ketumbar

Daun kemangi

Daun mint

Cabai hijau, iris Cabai merah, iris

Jeruk nipis

Tauge segar

Saus hoisin

Sriracha / saus sambal

Cara membuat:

1. ﻿﻿﻿Rebus tulang iga dan kikil selama 5-10 menit, buang air dan lemanya kemudian cuci dengan air mengalir

2. ﻿﻿﻿Sangrai rempah hingga kecoklatan, sisihkan

3. ﻿﻿﻿Sangrai juga bawang bombai dan jahe, sishkan

4. ﻿﻿﻿Masukkan tulang, daging, kikil, rempah sangrai, bawang bombai, jahe, air, merica dan garam kemudian presto selama 1 jam

5. ﻿﻿﻿Setelah dipresto, buang minyak di bagian atas kuah

6. ﻿﻿﻿Sishkan daging dan kikil, saring kuah

7. ﻿﻿﻿Masukkan gula batu, kaldu bubuk dan kecap ikan, aduk rata

8. ﻿﻿﻿Masukkan daging dan kikil yang sudah dipotong lalu masak hingga kaldu mendidih

9. ﻿﻿﻿Rendam bawang bombai, daun kemangi, daun bawang, daun mint dan daun ketumbar di air dingin

10. ﻿﻿﻿﻿Bilas kwetiau dengan air mengalir kemudian rebus sebentar dengan air mendidih

11. ﻿﻿﻿﻿Susun kwetiau, daging iris dan bawang bombai kemudian siram dengan kuah kaldu yang mendidih

12. Sajikan dengan tauge, daun kemangi, daun mint, daun bawang, daun ketumbar, jeruk nipis, cabai merah, cabai hijau, saus hoisin dan sriracha sebagai pelengkap.



(Martin Bagya Kertiyasa)