Daftar Desainer dan Jenama Tanah Air yang Bakal Unjuk Gigi di IN2MF Paris 2024

INDONESIAN Fashion Chamber (IFC) kembali unjuk gigi ke pasar global untuk menggiatkan promosi Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF).

Usai Kuala Lumpur, Dubai, dan Istanbul, IN2MF akan hadir untuk yang kedua kalinya di Kota Paris, Perancis, di perhelatan fashion showcase dan exhibition tanggal 7 September 2024 di Salle Wagram, Paris. IN2MF juga akan menghadirkan trade show internasional Who’s Next pada 8-10 September 2024 di Porte de Versailles, Paris.

Kegiatan ini merupakan rangkaian menuju puncak gelaran IN2MF pada tanggal 30 Oktober – 3 November 2024 di Jakarta. Perhelatan ini merupakan sinergi antara IFC dengan Bank Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) RI.

Lantas, siapa saja desainer dan jenama yang akan unjuk gigi di perhelatan IN2MF di Paris nanti?

Lima desainer dan jenama terpilih hasil kurasi dari program IKRA Indonesia akan menampilkan koleksi Spring-Summer 2025 dengan menggunakan wastra Indonesia. Mulai dari Batik Chic, Yece by Yeti Topiah, Luvnic by Luffi, Brilianto, dan Jamilah x Prafito by Tujuh Bersaudara.

Selain itu, dua desainer lainnya yang merupakan desainer nasional dan sekaligus Dewan IKRA juga turut berpartisipasi, yaitu Itang Yunasz dan Wignyo. Pada kesempatan ini, Kemenkop UKM RI menyertakan pula jenama binaannya yaitu, Dama Kara.

Koleksi desainer Tanah Air di IN2MF Paris 2024. (Foto: Okezone/ Wiwie Heryani)

IN2MF in Paris menghadirkan guest designer Dian Pelangi dari Indonesia dan Dalinda dari Paris. Koleksi tersebut mengeksplorasi keragaman tekstil khas Indonesia seperti batik, songket, tenun ikat, ATBM, ecoprint, dan bordir.