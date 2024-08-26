Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Daftar Desainer dan Jenama Tanah Air yang Bakal Unjuk Gigi di IN2MF Paris 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |23:30 WIB
Daftar Desainer dan Jenama Tanah Air yang Bakal Unjuk Gigi di IN2MF Paris 2024
Koleksi desainer Tanah Air di IN2MF Paris 2024. (Foto: Okezone/ Wiwie Heryani)
A
A
A

INDONESIAN Fashion Chamber (IFC) kembali unjuk gigi ke pasar global untuk menggiatkan promosi Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF). 

Usai Kuala Lumpur, Dubai, dan Istanbul, IN2MF akan hadir untuk yang kedua kalinya di Kota Paris, Perancis, di perhelatan fashion showcase dan exhibition tanggal 7 September 2024 di Salle Wagram, Paris. IN2MF juga akan menghadirkan trade show internasional Who’s Next pada 8-10 September 2024 di Porte de Versailles, Paris. 

Kegiatan ini merupakan rangkaian menuju puncak gelaran IN2MF pada tanggal 30 Oktober – 3 November 2024 di Jakarta. Perhelatan ini merupakan sinergi antara IFC dengan Bank Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) RI. 

Lantas, siapa saja desainer dan jenama yang akan unjuk gigi di perhelatan IN2MF di Paris nanti? 

Lima desainer dan jenama terpilih hasil kurasi dari program IKRA Indonesia akan menampilkan koleksi Spring-Summer 2025 dengan menggunakan wastra Indonesia. Mulai dari Batik Chic, Yece by Yeti Topiah, Luvnic by Luffi, Brilianto, dan Jamilah x Prafito by Tujuh Bersaudara. 

Selain itu, dua desainer lainnya yang merupakan desainer nasional dan sekaligus Dewan IKRA juga turut berpartisipasi, yaitu Itang Yunasz dan Wignyo. Pada kesempatan ini, Kemenkop UKM RI menyertakan pula jenama binaannya yaitu, Dama Kara. 

Koleksi desainer Tanah Air di IN2MF di Paris 2024. (Foto: Okezone/ Wiwie Heryani)
Koleksi desainer Tanah Air di IN2MF Paris 2024. (Foto: Okezone/ Wiwie Heryani)

IN2MF in Paris menghadirkan guest designer Dian Pelangi dari Indonesia dan Dalinda dari Paris. Koleksi tersebut mengeksplorasi keragaman tekstil khas Indonesia seperti batik, songket, tenun ikat, ATBM, ecoprint, dan bordir.  

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/12/3081301/in2mf_2024_rubicon_south_africa_4-nkg8_large.jpg
IN2MF 2024 Digelar, Ada Ribuan Koleksi dari 218 Desainer Indonesia dan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/194/3080978/in2mf-zWbY_large.jpg
IN2MF 2024 Digelar di JCC, 218 Desainer dan Jenama Pamerkan 1.573 Koleksi Busana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/194/3079204/in2mf-ctEx_large.jpg
IN2MF Siap Pamerkan 1.500 Koleksi Modest Fashion, Temukan Daya Tarik Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/194/3054742/in2mf-YMCW_large.jpg
IN2MF Paris 2024, Strategi Pancing Buyer Mancanegara Datangi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/194/2914144/siapkah-indonesia-jadi-pusat-modest-fashion-dunia-amuUSmhRCB.jpg
Siapkah Indonesia Jadi Pusat Modest Fashion Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/194/2911972/in2mf-eksplor-wastra-nusantara-dorong-modest-fashion-indonesia-go-global-ZLcHDh7oQj.jpg
IN2MF Eksplor Wastra Nusantara, Dorong Modest Fashion Indonesia Go Global
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement