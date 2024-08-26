Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Yuk Beli Pulsa atau Paket Data Lewat BRImo, Dapatkan Promo Seru Akhir Bulan!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:03 WIB
Yuk Beli Pulsa atau Paket Data Lewat BRImo, Dapatkan Promo Seru Akhir Bulan!
Makin untung beli kuota di BRImo. (Foto: dok BRI)
JAKARTA - Di era digital sekarang ini, kuota internet dan pulsa menjadi kebutuhan penting setiap orang. Keduanya berfungsi sebagai jembatan untuk mengakses berbagai informasi, layanan, urusan pekerjaan, bisnis, hingga transaksi perbankan dan keuangan.

Besaran kuota internet yang bisa dibeli pengguna beranekaragam, tergantung operator yang digunakan. Mulai dari paket data 500MB hingga 150GB dengan batasan penggunaan jangka waktu tertentu.

Batasan waktu kuota internet ini juga bermacam-macam, paling umum adalah 30 hari atau 1 bulan, namun tersedia juga jangka waktu 1 hari, 2 hari dan 7 hari. 

Jadi, kalaupun kuota internet masih banyak tetapi sudah melewati batas waktu maka kuota tersebut tidak bisa digunakan dan pengguna harus mengisi atau membeli kuota internet baru. Sebaliknya, bila batas waktu masih lama tapi kuota internet habis, pengguna tetap harus beli baru.

Nah, mau tanggal tua atau muda, kuota makin menipis atau batas waktu habis? Tenang saja, karena top up kuota internet dan pulsa saat ini makin mudah dengan pakai BRImo. Mobile banking dari BRI ini dilengkapi puluhan fitur canggih yang mendukung transaksi sehari-hari, termasuk urusan beli kuota internet dan pulsa.

Khusus buat kamu pelanggan IM3, buruan beli kuota internet dan isi pulsa pakai BRImo karena lagi ada banyak promo menarik yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Pengguna IM3 dari Sabang sampai Merauke bisa mendapatkan kuota internet dengan harga yang lebih hemat bahkan sampai 50 persen lho.

Berikut keterangan lengkap diskon paket data dan pulsa IM3 di BRImo:

      
Telusuri berita women lainnya
