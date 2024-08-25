Potret Susan Sameh Selfie di Mobil Bareng Suami, Bikin Netizen Baper

KEBAHAGIAAN kini tengah dirasakan oleh Susan Sameh. Sebab kehidupannya makin berwarna setelah dipersunting oleh sang kekasih, Khalid Atamimi.

Melalui postingannya di Instagram, Susan banyak membagikan momen sebagai pasangan suami istri. Tak jarang keduanya membagikan momen mesra. Seperti pada postingan terbarunya, Susan mengunggah foto dia dan khalid saat berada di dalam mobil. Keduanya tampak ingin pergi ngedate di malam Minggu.

"Saturday night," tulis Susan Sameh dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @susansameeh, Minggu (25/5/2024).

Pada fotonya itu terlihat keduanya selfie di dalam mobil. Susan memakai baju putih dengan bawahan hitam. Sementara sang suami tampil keren dengan all black. Pada foto pertamanya, sang suami tampak mencium tangan Susan, sementara Susan terlihat tersenyum ke arah kamera. Susan terlihat cantik dengan makeup flawless di foto ini.

Potret Susan Sameh selfie di bobil bareng suami. (Foto: Instagram @susansameeh)

Pada foto selanjutnya, wajah mereka tampak menempel satu sama lain. Khalid terlihat tersenyum ke arah kamera sambil memegang dagu, sementara Susan menopang dagu sambil memberikan pose duck face. Momen bucin pasangan ini sangat selfie bikin netizen gemes dan baper. Postingan itu pun banjir komentar netizen.