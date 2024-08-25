Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret BCL Pakai Tanktop Putih dan Gaya Rambut Era Sunny, Anak Skena Banget

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |06:07 WIB
4 Potret BCL Pakai Tanktop Putih dan Gaya Rambut Era Sunny, Anak Skena Banget
Potret BCL dan Tiko Bergaya ala Anak Skena. (Foto: Instagram)
BUNGA Citra Lestari alias BCL tak henti memamerkan kemesraannya dengan sang suami, Tiko Aryawardhana. Hal tersebut terlihat dari postingan terbaru yang ia bagikan di akun Instagramnya. 

Dalam postingan tersebut, BCL tampil ‘slay’ dengan Tiko. Namun, penampilan BCL justru bikin salah fokus. Pasalnya, ia tampak tampil ‘slay’ dengan outfit mirip kaos kutang. 

Seperti apa potret keduanya? Berikut diantaranya, melansir dari akun Instagram @tikoaryawardhana dan @itsmebcl. 

Couple goals
BCL-Tiko
Dalam potret kali ini, BCL dan Tiko tampak tampil bak ‘couple goals’. Keduanya kompak tampil ‘slay’ dengan outfit nan simpel. 

Jika BCL mengenakan atasan mirip kutang berwarna putih yang dipadukan dengan baggy jeans, Tiko juga tak kalah modis dengan atasan jaket hoodie berwarna cokelat dan celana jeans. 

Netizen salfok dengan kutang BCL
BCL-Tiko
Meski penampilan keduanya tampak kompak, namun netizen justru dibuat salfok dengan outfit atasan BCL yang disebut mirip dengan singlet alias kaos kutang. Meski begitu, penampilan ibu satu anak itu disebut tetap ‘kece’ dengan outfit atasan kutang tersebut. 

“Mirip kaos kutang bapaknya bocah,” ujar @alf***

“Orang mah pake singlet doang juga cakep yak,” timpal @irm***

“Namanya momi unge pake singlet aja kece badai,” kata @ati***

 

Halaman:
1 2
      
