HOME WOMEN LIFE

Istri Eza Gionino Jadi Minder Efek Fisiknya Dihina Netizen 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |20:00 WIB
Istri Eza Gionino Jadi Minder Efek Fisiknya Dihina Netizen 
Eza Gionino jadi minder efek fisiknya dihina netizen. (Foto: Instagram @ezagio)
A
A
A

EZA Gionino mengungkapkan dampak yang dialami sang istri Meiza Aulia Coritha usai mendapat hinaan dari netizen. Aktor berusia 34 tahun itu menyebut sang istri kini merasa kurang percaya diri dengan penampilannya. 

"Istri gua jadi minder, ibaratnya dikatain kalau gimana sih kalian perempuan dikatain fisik terus dibilang minus," kata Eza Gionino di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu 24 Agustus 2024.

Namun Eza Gionino enggan membeberkan secara detail bentuk hinaan yang ditujukan kepada sang istri. Pasalnya Eza khawatir itu akan menjadi rasa traumatik tersendiri bagi orang yang begitu dia cintai.

Eza Gionino jadi minder efek fisiknya dihina netizen. (Foto: Instagram @ezagio)
Eza Gionino jadi minder efek fisiknya dihina netizen. (Foto: Instagram @ezagio)

"Saya sih gak enak nyebutnya (bentuk hinaan) karena saya gak mau jadi traumatik buat anak-anak dan istri," tutur Eza Gionino.

Kemarahan Eza Gionino pun sudah memuncak, hingga dia pun akhirnya menempuh jalur hukum. Eza Gionino mengaku telah melaporkan akun netizen yang menghina sang istri. 

"Udah udah. Dan gua dah laporin di Polda Metro Jaya, Minggu kemarin," kata Eza Gionino.

"Udah kok, udah dicari karena tim cyber kan yang cari," ujarnya.
 

(Leonardus Selwyn)

      
