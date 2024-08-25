Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Pamer Foto Mesra, Bikin Baper

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |14:27 WIB
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Pamer Foto Mesra, Bikin Baper
Potre Mesra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBRITIS Raffi Ahmad tengah ramai mendapat kritikan pedas dari warganet. Hal ini lantaran Raffi dianggap tak vokal atas fenomena Peringatan Darurat yang bergema di tengah pengawalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski sudah membuat pernyataan mendukung keputusan MK, suami Nagita Slavina ini tetap panen hujatan hingga kritikan pedas dari netizen. Di tengah kritikan pedas itu, Raffi tetap terlihat adem ayem dan mesra bersama sang istri, Nagita Slavina. 

Bapak dua anak ini pun baeu saja membagikan potret manisnya bersama Nagita dan bikin netizen terpana dibuatnya. Yuk simak posenya dari Instagram, @raffinagita1717.

Pamer Kemesraan 

Raffi-Nagita

Raffi dan Nagita terlihat mesra saat pamer ciuman keduanya. Momen itu diabadikan dan bikin netizen baper. Terlihat Raffi dan Nagita memberikan ciuman mesra mereka sembari tersenyum manis berdua.

Outfit Warna Soft

Raffi-Nagita

Raffi dan Nagita terlihat memesona dan kompak mengenakan outfit dengan warna yang soft dan lembut. Terlihat Gigi mengenakan kebaya bernuansa soft pink, dan Raffi mengenakan stelan jas dengan warna khaki yang netral. Keduanya terlihat cerah dengan busana tersebut dan saling menatap serta senyum menggemaskan.

 

Telusuri berita women lainnya
