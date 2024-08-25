Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Siva Aprilia Pakai Dress Putih, Pamer Punggung Mulus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |00:11 WIB
Potret Siva Aprilia Pakai Dress Putih, Pamer Punggung Mulus
Tampilan Hot Siva Aprilia. (Foto: Instagram)
A
A
A

SIVA Aprilia merupakan seorang Disc Jockey (DJ) dan model yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Selain berparas cantik, dia juga memiliki penampilan seksi.

Penampilan Siva saat di atas panggung selalu sukses bikin penonton terpesona. Apalagi dia tak sungkan memamerkan penampilannya dengan outfit terbuka di depan publik.

Siva Aprillia

Seperti postingannya di Instagram yang selalu ditunggu-tunggu netizen. Pasalnya gayanya bikin netizen tergoda.

Seperti pada unggahannya satu ini, dia tampil seksia memakai halter dress warna putih. Dress yang dia pakai memiliki detail kapucong.

Siva pose menyamping sambil menunjukkan bagian samping wajahnya. Pipi tirus dan hidung mancungnya begitu terlihat. 

 

Siva juga sengaja pose seperti ini untuk memamerkan punggung mulusnya. Penampilan Siva pun jadi sorotan dan mendapat beragam komentar dari netizen.

Halaman:
1 2
      
