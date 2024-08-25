Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Alyssa Daguise dengan Tanktop Abu-Abu dan Rok Pendek, Cantik Gak Ada Dua

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |09:10 WIB
Gaya Alyssa Daguise dengan Tanktop Abu-Abu dan Rok Pendek, Cantik Gak Ada Dua
Tampilan Monochrome Alyssa Daguise. (Foto: Instagram)
A
A
A

MEMILIKI paras cantik dan tubuh langsing membuat selebgram Alyssa Daguise kerap mendapat tawaran untuk menjadi model pemotretan. Seperti belum lama ini dia terlibar pemotretan dengan brand mewah Louis Vuitton. 

Kekasih Al Ghazali ini tampil simple memakai outfit nuansa monokrom. Gayanya terlihat berkelas dengan berbagai pose. Berikut ulasannya dari Instagram @alyssadaguise.

Pakai outfit monokrom
Alyssa Daguise
Gaya pemotretan Alyssa Daguise memakai busana item fashion dari brand LV. Pada foto itu dia memakai tanktop warna abu-abu dipadukan dengan mini skirt bahan leather. Tampil dengan busana monokrom, penampilannya memukau. 

“Auranya emang beda,” kata @diyanti***

Tampilannya berkelas
Alyssa Daguise
Perempuan blasteran Prancis ini memadukan outfitnya dengan shoulder bag dari brand LV berwarna merah maroon. Tampilan fotonya terlihat estetik dan menawan. 

 

