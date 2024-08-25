Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Foto Selfie Aurelie Moeremans Pamer Wajah Freckles, Cantik Natural

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |18:00 WIB
Foto Selfie Aurelie Moeremans Pamer Wajah Freckles, Cantik Natural
Selfie cantik Aurelie Moeremans. (Foto: Instagram @aurelie)
A
A
A

AURELIE Moeremans merupakan salah satu artis yang selalu meresahkan netizen Indonesia. Bukan karena penampilan seksinya, melainkan paras cantiknya yang bikin netizen jatuh hati.

Aurelie sendiri kerap mengunggah foto dengan memberi kode kepada para pengikutnya. Hal itu tentu saja membuat mereka bereaksi dan berkomentar di postingannya. Seperti pada postingan terbarunya, Aurelie unggah foto selfie saat dirinya berada di Washington D.C. Dia terlihat memakai baju tanpa lengan warna putih dengan motif bunga.

Aurelie begitu cantik dengan tampilan rambut panjang digerai dan berponi depan. Dia terlihat tersenyum sambil menatap tajam ke arah samping. Salah satu yang mencuri perhatian adalah wajah cantik Aurelie yang begitu terpancar. Dia terlihat memakai makeup natural dan terlihat freckles di wajahnya.

"Ngeliatin apa kira-kira?," tulis Aurelie memberi pertanyaan kepada netizen, seperti dikutip dari Instagram @aurelie, Minggu, (25/8/2024).

Selfie cantik Aurelie Moeremans. (Foto: Instagram @aurelie)
Selfie cantik Aurelie Moeremans. (Foto: Instagram @aurelie)

Postingan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang menanggapi pertanyaan Aurelie. Beberapa netizen juga salfok alias salah fokus dengan kecantikannya.

"MasyaAllah. Orang cantik tanpa diapa-apain, tanpa sambung bulu mata, tanpa neko-neko tapi memesona," kata @arnash***

"Ngeliatin pak dokter nih pasti," ucap @nisa***

Halaman:
1 2
      
