Gaya Makeup Look Nabila Sudiro di Hari Pernikahannya, Soft dan Glowing

PUTRI aktor Tora Sudiro, Nabila Sudiro resmi menikah bersama sang kekasih, Muhammad Ivan Lubis. Pernikahan mereka digelar dengan khidmat dan meriah di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/8/2024).

Momen ijab kabul Nabila dan Ivan ini pun berlangsung dengan lancar dan mengusung tema adat Jawa yang kental. Nabila sendiri begitu memukau dalam balutan busana pengantin yakni kebaya putih adat Jawa, lengkap dengan kain batik dan rambut sanggulannya.

Momen pernikahan Nabila dan Ivan ini turut diunggah Tora Sudiro di akun Instagram-nya, @t_orasudi_ro

“Alhamdulillah,” tulis Tora.

Salah satunya yang menjadi sorotan adalah gaya riasan Nabila yang flawless dan memukau di momen hari bahagianya ini. Potret itu diunggah dari akun Instagram make up artist, @shabrinanesya. Nabila begitu memukau dan manglingi dengan nuansa make up yang soft dan minimalis.