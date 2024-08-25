5 Potret Transformasi Jessica Wongso saat Masuk Penjara hingga Bebas

LIMA potret transformasi Jessica Wongso saat masuk penjara hingga bebas menjadi topik yang hangat diperbincangkan, dan akan dibahas pada artikel berikut ini.

Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida yang menggemparkan Indonesia pada 2016, kembali mencuri perhatian publik dengan perkembangan terbaru terkait status hukumnya. Setelah beberapa tahun menjalani hukuman penjara, Jessica Kumala Wongso kembali hangat diperbincangkan setelah menghirup udara bebas dari masa hukuman penjara.

Sebelumnya Jessica terlibat dalam salah satu kasus pembunuhan yang menimpa teman dekatnya Mirna Salihin. Perkembangan ini juga mengingatkan kembali pada tragedi yang menelan korban jiwa tersebut, dan dampaknya yang mendalam pada keluarga serta masyarakat luas.

Melansir dari berbagai sumber, Minggu (25/8/2024) berikut lima potret transformasi Jessica Wongso saat masuk penjara hingga bebas. Yuk disimak!

1. Foto jadul

Potret transformasi Jessica Wongso. (Foto: Tiktok @qory_.1201)

Potret kebersamaan Jessica dengan para sahabat tercinta dan almarhum Mirna, ketika masih bersama

2. Menjadi tersangka

Potret transformasi Jessica Wongso. (Foto: TikTok @our_girlss)

Potret dirinya ketika menggunakan rompi sebagai pihak terdakwa semasa persidangan.