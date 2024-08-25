Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Bintang Korea Kim You Jung Resmi Jadi Wajah Baru Bobbi Brown

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |10:11 WIB
Bintang Korea Kim You Jung Resmi Jadi Wajah Baru Bobbi Brown
Artis Korea Kim You Jung. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Kim Yoo-jung ditunjuk sebagai duta terbaru produk makeup Bobbi Brown. Penetapan ini pun memperkuat posisinya sebagai salah satu bintang paling cemerlang di industri hiburan Korea.
 
Kolaborasi ini pun memperlihatkan tidak hanya kecantikan, tapi juga bakatnya layak diakui di panggung global. Tentunya, para penggemarnya akan menantikan tips kecantikan dan promosi menarik lainnya dari Kim Yoo Jung. 

Kim Yoo Jung yang  dikenal sebagai aktris berbakat sejak masih kecil, Kim Yoo Jung semakin dikenal setelah berperan sebagai Do Do Hee dalam drama Korea My Demon awal tahun ini. Dia pun didapuk menjadi duta Bobbi Brown untuk kawasan Asia Pasifik (APAC).
Kim You Jung
 
Perannya sebagai Kim Yoo Jung dalam "My Devil" dipuji secara luas dan ditolak membuka jalan bagi peluang baru di dunia kecantikan dan semakin memperkuat posisinya di industri hiburan Korea yang tidak bisa Anda lakukan.
 
Dikenal karena pendekatan alaminya terhadap kecantikan, Bobbi Brown menganggap Kim Yoo-jung sebagai perwujudan sempurna dari nilai-nilainya, menjadikannya pilihan ideal bagi pendatang baru di kawasan APAC.
 


Dalam dua foto resmi yang dirilis  Bobbi Brown, Kim Yoo-jung tampil memukau dan memancarkan pesona yang sesuai dengan citra mereknya.
 
Selain itu, ia juga akan berbagi tips kecantikan dan tata rias melalui kolaborasinya dengan Bobbi Brown yang tentunya akan menjadi suguhan bagi para penggemarnya.
 
Sebagai wajah baru Bobbi Brown di kawasan Asia-Pasifik, Kim Yoo-jung akan menjadi tokoh sentral dalam kampanye global merek tersebut, memperkenalkan produk andalannya ke pasar internasional. Kolaborasinya pasti akan disambut dengan reputasi penampilannya yang selalu menawan.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
