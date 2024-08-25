Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal West Nile, Virus Mematikan Akibat Gigitan Nyamuk

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |22:00 WIB
Mengenal West Nile, Virus Mematikan Akibat Gigitan Nyamuk
Mengenal West Nile, penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MANTAN Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID), dr Anthony Fauci baru-baru ini sempat dirawat di rumah sakit akibat terpapar virus West Nile.

Fauci menyebut, dia kemungkinan tertular virus dari gigitan nyamuk di halaman belakang rumahnya. Virus yang ditularkan oleh nyamuk ini belakangan memang sedang merebak di benua Amerika. Lantas apakah itu virus west nile?

Merangkum dari berbagai sumber, Minggu (25/8/2024) Virus West Nile adalah salah satu jenis virus yang menular melalui gigitan nyamuk. Pada sebagian besar kasus, infeksi virus West Nile tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Namun, pada kondisi tertentu, virus ini bisa berakibat fatal.

Nyamuk

Wabah virus West Nile beberapa tahun silam sempat muncul di Israel dan menjadi sorotan dunia. Saat itu, virus ini menginfeksi sekitar 100 warga Israel dan ada sekitar delapan orang dalam kondisi kritis.

West Nile adalah penyakit yang disebabkan oleh west nile virus (WNV). Virus ini memiliki hubungan filogenetik yang sangat erat dengan arbovirus lainnya seperti Dengue (demam berdarah), Demam Kuning, Japanese Enchepalitis, dan Virus Zika.

Biasanya penderita akan mengalami gejala demam disertai sakit kepala, pegal-pegal, nyeri otot, mual dan muntah, diare atau ruam. Kasus WNV pertama kali terjadi di Uganda, menyebar ke Israel, Amerika, Tunisia, Mesir, Amerika latin, Australia dan Eropa serta Asia Barat.

Sebagian besar orang yang terinfeksi WNV (70-80 persen) tidak memperlihatkan gejala. Kurang dari satu persen orang terinfeksi WNV dapat memperlihatkan gejala neurologis seperti ensefalitis atau meningitis. 10 persen kasus terinfeksi WNV disertai gejala neurologi dapat menyebabkan kematian.

