Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pakar Terkemuka AS Anthony Fauci Terpapar Virus Mematikan, Dirawat 10 Hari di RS!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |20:31 WIB
Pakar Terkemuka AS Anthony Fauci Terpapar Virus Mematikan, Dirawat 10 Hari di RS!
Dokter Anthony Fauci terinfeksi virus West Nile. (Foto: CBS News)
A
A
A

KABAR kurang mengenakkan datang dari mantan Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID), Dr Anthony Fauci. Dia baru-baru ini harus dirawat di rumah sakit karena terpapar virus mematikan, West Nile.

Seperti diketahui, Fauci (83), sempat menjabat sebagai direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular selama hampir empat dekade sebelum pensiun pada tahun 2022.

Fauci juga kerap muncul sebagai pakar publik terkemuka yang kerap memberi respons pemerintah AS terhadap pandemi Covid-19, memberikan panduan, keahlian, dan kepastian kepada bangsa di tengah masa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada musim panas lalu, Fauci mengambil peran baru sebagai profesor di Universitas Georgetown setelah meninggalkan dinas pemerintah. Namun, saat ini Fauci dipastikan telah menjalani masa pemulihan dan telah dirawat di rumah usai dirawat selama 10 hari di rumah sakit.

dr Anthony Fauci

Pakar kesehatan yang kerap memberi respon terhadap pandemi virus Covid-19 ini sempat mengalami gejala demam, menggigil, dan kelelahan parah saat terpapar virus tersebut.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, virus West Nile terutama disebarkan oleh nyamuk. Virus yang ditularkan oleh nyamuk ini belakangan memang sedang merebak di benua Amerika.

West Nile menyebar selama ‘musim nyamuk’ yang kerap terjadi saat musim panas dan musim gugur. Fauci menyebut, dia kemungkinan tertular virus dari gigitan nyamuk di halaman belakang rumahnya.

Menurut CDC, sejauh ini belum ada vaksin untuk mencegah virus West Nile atau obat untuk mengatasi gejalanya. Namun, kebanyakan orang yang terinfeksi penyakit ini tidak merasa sakit. Dalam laporan CDC, sekitar satu dari lima orang yang terinfeksi mengalami demam dan gejala lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/481/3068590/profil-doktif-yang-viral-di-tiktok-karena-bongkar-skincare-overclaim-2xy4OKOoVc.jpg
Profil DokTif yang Viral di TikTok karena Bongkar Skincare Overclaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/481/3066535/profil-dokter-djaja-surya-atmadja-ahli-forensik-dna-rscm-45OMiQuITt.jpg
Profil Dokter Djaja Surya Atmadja, Ahli Forensik DNA RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/481/3065629/profil-dokter-taufik-eko-nugroho-kaprodi-anestesiologi-undip-yang-dilaporkan-keluarga-dokter-aulia-risma-xlZPzpTxqF.jpg
Profil Dokter Taufik Eko Nugroho, Kaprodi Anestesiologi UNDIP yang Dilaporkan Keluarga Dokter Aulia Risma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/481/3064197/wamenkes-sebut-indonesia-masih-kekurangan-120-ribu-dokter-umum-LDIOdu3g77.jpg
Wamenkes Sebut Indonesia Masih Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/481/3064077/wamenkes-dante-sebut-59-persen-dokter-spesialis-terkonsentrasi-di-pulau-jawa-IQGo0P6k4k.JPG
Wamenkes Dante Sebut 59 Persen Dokter Spesialis Terkonsentrasi di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/481/3061319/prilly-latuconsina-ternyata-sempat-bercita-cita-jadi-dokter-anak-jRZ0pIEpvI.jpg
Prilly Latuconsina Ternyata Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement