Pakar Terkemuka AS Anthony Fauci Terpapar Virus Mematikan, Dirawat 10 Hari di RS!

KABAR kurang mengenakkan datang dari mantan Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID), Dr Anthony Fauci. Dia baru-baru ini harus dirawat di rumah sakit karena terpapar virus mematikan, West Nile.

Seperti diketahui, Fauci (83), sempat menjabat sebagai direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular selama hampir empat dekade sebelum pensiun pada tahun 2022.

Fauci juga kerap muncul sebagai pakar publik terkemuka yang kerap memberi respons pemerintah AS terhadap pandemi Covid-19, memberikan panduan, keahlian, dan kepastian kepada bangsa di tengah masa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada musim panas lalu, Fauci mengambil peran baru sebagai profesor di Universitas Georgetown setelah meninggalkan dinas pemerintah. Namun, saat ini Fauci dipastikan telah menjalani masa pemulihan dan telah dirawat di rumah usai dirawat selama 10 hari di rumah sakit.

Pakar kesehatan yang kerap memberi respon terhadap pandemi virus Covid-19 ini sempat mengalami gejala demam, menggigil, dan kelelahan parah saat terpapar virus tersebut.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, virus West Nile terutama disebarkan oleh nyamuk. Virus yang ditularkan oleh nyamuk ini belakangan memang sedang merebak di benua Amerika.

West Nile menyebar selama ‘musim nyamuk’ yang kerap terjadi saat musim panas dan musim gugur. Fauci menyebut, dia kemungkinan tertular virus dari gigitan nyamuk di halaman belakang rumahnya.

Menurut CDC, sejauh ini belum ada vaksin untuk mencegah virus West Nile atau obat untuk mengatasi gejalanya. Namun, kebanyakan orang yang terinfeksi penyakit ini tidak merasa sakit. Dalam laporan CDC, sekitar satu dari lima orang yang terinfeksi mengalami demam dan gejala lainnya.