Viral Tren Makan Timun Pakai Krim Keju dan Mayones di TikTok, Tertarik Coba?

TIMUN merupakan salah satu sayuran yang mudah ditemui dan gampang diolah. Bila biasanya timun jadi lalapan ataupun acar pendamping makanan, kini sayuran hijau tersebut mendadak nge-tren di TikTok dan disantap bersama krim keju dan mayones.

Tren tersebut mulanya viral usai diunggah pria bernama Logan di akun TikTok-nya, @logagm. Dia memerlihatkan bagaimana menyantap timun jepang atau zuccini dengan perpaduan krim keju dan mayones.

“Peringatan resep baru timun lainnya,” tulis Logan.

Dalam videonya, dia memerlihatkan timun yang sudah dipotong-potong kemudian di masukan ke dalam wadah toples. Setelahnya, dia menambahkan kondimen seperti crabstick, alpukat, krim keju, dan mayones. Untuk penyedap, dia menambahkan penyedap rasa dan kecap asin. Setelahnya, wadah tersebut ditutup dan timun itu siap dikocok manual.

Tren timun pakai mayones. (Foto: TikTok @logagm)

Setelah semuanya tercampur, timun itu akan berlumuran krim keju dan mayones serta kondimen lainnya. Saat mencicipinya, Logan pun terkejut karena rasanya yang sangat lezat.