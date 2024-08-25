8 Makanan Penghilang Bau Badan, Salah Satunya Jamur Kancing!

BAU badan menjadi salah satu masalah yang cukup menganggu bagi setiap orang. Salah satunya bisa mempengaruhi kepercayaan diri untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasi masalah bau badan. Selain penggunaan deodorant, cara lain juga bisa dilakukan. Salah satunya, dengan menjaga asupan makanan. Ya, siapa sangka, makanan juga bisa lho mempengaruhi bau badan.

Selain menghindari makanan penyebab bau badan, Anda juga bisa mengonsumsi makanan yang justru bisa mengurangi bau badan itu sendiri. Berikut beberapa daftar makanan yang bisa membantu mengurangi bau badan, melansir dari berbagai sumber, Minggu (25/8/2024) berikut ulasannya.

1. Makanan tinggi serat

Perbanyak makanan berserat bisa menjadi solusi makanan untuk menghilangkan bau badan. Tak hanya sayuran hijau, makanan berserat lain seperti buah-buahan, kacang-kacangan, serta beragam sayur berwarna seperti wortel, nyatanya bisa mengatasi bau badan.

Makanan jenis ini bisa jadi penghilang bau badan karena membantu detoksifikasi alami di dalam tubuh. Hal ini membuat tubuh tak perlu mengeluarkan racun dan zat-zat yang bisa menimbulkan bau badan melalui keringat.

Tips mengatasi bau badan. (Foto: Freepik)

2. Buah-buahan Citrus

Jeruk, lemon, jeruk Bali merupakan buah-buahan yang cukup familiar. Namun, tak banyak yang tahu bahwa ketiganya tergolong dalam buah-buahan citrus, alias kelompok buah yang segar dan menyehatkan.

Asam dalam buah-buahan citrus dapat ‘membilas’ tubuh yang secara alami menghilangkan senyawa penyebab bau badan. Buah-buahan citrus ini bisa dimakan secara langsung, atau bisa juga dimakan bareng menu lain, seperti dipadukan dengan yoghurt misalnya.

3. Teh Hijau

Ini adalah salah satu minuman untuk menghilangkan bau badan. Teh hijau mengandung antioksidan yang dapat membantu membersihkan tubuh dari dalam, termasuk mengurangi bau badan. Minum teh hijau secara teratur dapat membantu memperbaiki masalah bau badan.

4. Air Kelapa

Karena mengandung elektrolit alami dan memiliki efek pendinginan, air kelapa bisa membantu mengatasi dehidrasi yang dapat memicu bau badan.