Tips Memilih Cobek yang Bagus ala Chef Bara Pattiradjawane

COBEK merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang masih sering digunakan hingga saat ini. Kegunaan utama cobek adalah untuk menghaluskan bumbu dan rempah.

Banyak yang bilang, kunci setiap masakan yang nikmat adalah bila bumbunya diulek langsung langsung menggunakan cobek. Apalagi jika cobek yang digunakan terbuat dari batu asli.

Saat ini jenis cobek bermacam-macam, ada yang dari batu dan juga kayu. Cobek dari batu sendiri harus diperhatikan, karena tidak semua cobek batu menggunakan batu asli.