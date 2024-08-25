Resep Pad Thai Homemade, Tak Kalah Enak dengan Restoran Thailand

PAD Thai merupakan sajian khas Thailand yang memiliki rasa manis, pedas, asam, asin, dan gurih. Bahan utama Pad Thai sendiri adalah mi, bihun, atau kwetiau.

Pad Thai dibuat dengan bumbu bawang putih, bawang merah, ebi, cabai merah kering, kecap ikan, air asam jawa, gula merah, merica, dan garam. Untuk isiannya, biasanya terdapat telur, udang, taoge, kucai, dan kacang tanah. Pad Thai paling enak disantai selagi hangat untuk menu makan malam.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum cara membuat Pad Thai di rumah. Tentu rasanya rak kalah enak dengan restoran Thailand. Berikut ulasannya.

Bahan:

2-3 porsi KAF rice stick kwetiau

3 buah tahu putih, potong memanjang

15 ekor udang kupas

5 siung bawang putih, cincang

6 siung bawang merah, iris

2 sdt ebi, rendam

2 sdt paprika bubuk

20 gr kucai

60 gr tauge

2 butir telur

50 ml air

Merica

Saus pad thai:

4-5 sdm gula palem atau gula

4 sdm fish sauce Tiparos

1 sdm oyster sauce

½ sdm soy sauce atu seasoning sauce Golden Mountain

7 sdm air + 75 gr asam jawa, saring

1 sdm chili sauce atau sriracha

Pelengkap:

Bawang son

Gula

Kacang tanah goreng, hancurkan

Jeruk nipis

Chili flakes

Tauge

Langkah:

1. Rendam KAF stick rice kwetiau dengan air dingin selama 15-20 menit

2. Rendam ebi lalu keringkan dan cincang

3. Campurkan semua bahan saus pad thai, masak hingga mendidih

4. Tumis tahu hingga kecokelatan dan membentuk kulit, masukkan bawang merah, ebi, bawang putih, dan merica lalu aduk rata

5. Masukkan KAF stick rice kwetiau dan paprika bubuk

6. Tambahkan saus pad thai, aduk rata dan tambahkan air

7. Masukkan udang dan telur, aduk rata

8. Tambahkan tauge dan kucai, lalu masak sebentar dan matikan api

9. Sajikan Pad Thai dengan gula, jeruk nipis, bawang son, kacang tanah, tauge, dan chili flakes sebagai pelengkap.

(Martin Bagya Kertiyasa)