HOME WOMEN FOOD

Resep Pad Thai Homemade, Tak Kalah Enak dengan Restoran Thailand

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |08:09 WIB
Resep Pad Thai Homemade, Tak Kalah Enak dengan Restoran Thailand
Resep Pad Thai Homemade. (Foto Instagram)
A
A
A

PAD Thai merupakan sajian khas Thailand yang memiliki rasa manis, pedas, asam, asin, dan gurih. Bahan utama Pad Thai sendiri adalah mi, bihun, atau kwetiau. 

Pad Thai dibuat dengan bumbu bawang putih, bawang merah, ebi, cabai merah kering, kecap ikan, air asam jawa, gula merah, merica, dan garam. Untuk isiannya, biasanya terdapat telur, udang, taoge, kucai, dan kacang tanah. Pad Thai paling enak disantai selagi hangat untuk menu makan malam.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum cara membuat Pad Thai di rumah. Tentu rasanya rak kalah enak dengan restoran Thailand. Berikut ulasannya.

Bahan:
2-3 porsi KAF rice stick kwetiau
3 buah tahu putih, potong memanjang
15 ekor udang kupas
5 siung bawang putih, cincang
6 siung bawang merah, iris
2 sdt ebi, rendam
2 sdt paprika bubuk
20 gr kucai
60 gr tauge
2 butir telur
50 ml air
Merica

Saus pad thai:
4-5 sdm gula palem atau gula
4 sdm fish sauce Tiparos
1 sdm oyster sauce
½ sdm soy sauce  atu seasoning sauce Golden Mountain
7 sdm air + 75 gr asam jawa, saring
1 sdm chili sauce atau sriracha

Pelengkap:
Bawang son
Gula
Kacang tanah goreng, hancurkan
Jeruk nipis
Chili flakes
Tauge

Langkah:
1. Rendam KAF stick rice kwetiau dengan air dingin selama 15-20 menit
2. Rendam ebi lalu keringkan dan cincang
3. Campurkan semua bahan saus pad thai, masak hingga mendidih
4. Tumis tahu hingga kecokelatan dan membentuk kulit, masukkan bawang merah, ebi, bawang putih, dan merica lalu aduk rata
5. Masukkan KAF stick rice kwetiau dan paprika bubuk
6. Tambahkan saus pad thai, aduk rata dan tambahkan air
7. Masukkan udang dan telur, aduk rata 
8. Tambahkan tauge dan kucai, lalu masak sebentar dan matikan api
9. Sajikan Pad Thai dengan gula, jeruk nipis, bawang son, kacang tanah, tauge, dan chili flakes sebagai pelengkap.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Telusuri berita women lainnya
