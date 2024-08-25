Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Telur Kemangi, Menu Lezat Cocok untuk Tanggal Tua

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |07:08 WIB
Resep Telur Kemangi, Menu Lezat Cocok untuk Tanggal Tua
Resep Telur Kemangi. (Foto: Instagram)
A
A
A

TELUR merupakan salah satu bahan makanan yang mudah diolah. Selain enak dan kaya akan protein, telur juga bisa jadi menu lezat untuk disantap di tanggal tua ini.

Biasanya, telur akan diceplok atau didadar dan dimasak dengan aneka bumbu dapur yang melezatkan. Cara mengolahnya pun mudah dan bisa dilakukan di rumah.

Bila bosan dengan olahan telur yang itu-itu saja, ada beberapa inspirasi yang bisa Anda pilih untuk menyulap telur jadi menu yang sedap. Salah satunya ialah menu telur kemangi.

Penasaran, seperti apa menu telur kemangi yang lezat dan cocok disantap di tanggal tua ini? Yuk simak resepnya dari akun Instagram, @martinpraja.

Bahan 1: 
6 pcs bawang merah
3 pcs bawang putih
3 pcs cabai merah
6 pcs cabai rawit

Bahan 2 :
6 pcs telur
1 ikat kemangi
1/2 sdt garam
1/2 sdt kaldu jamur
1/2 sdt merica
1/2 sdt kunyit bubuk
1 sdm saus tiram
100 ml air

Cara membuat :
1. Haluskan bahan 1 dengan chopper
2. Panaskan minyak lalu tumis bumbu yang sudah di chopper
3. Rebus telur hingga matang
4. Setelah matang, masukan telur yang sudah direbus
5. Bumbui dengan garam kaldu jamur, merica, saus tiaram, dan kunyit bubuk
6. Masak hingga bumbu meresap
7. Matikan api dan tambahkan kemangi
8. Aduk rata, sajikan.
 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
