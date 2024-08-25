Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Buttonscarves Hadirkan Koleksi Terbaru, Terinspirasi dari Emily in Paris

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |19:00 WIB
Buttonscarves Hadirkan Koleksi Terbaru, Terinspirasi dari Emily in Paris
Buttonscarves hadirkan koleksi terbaru. (Foto: Humas Buttonscarves)
MERAMAIKAN musim keempat Emily in Paris, Buttonscarves meluncurkan The Parisian 2.0 Series, sebuah koleksi yang terinspirasi dari pesona serial populer ini. Kolaborasi ini merupakan yang kedua kalinya bagi Buttonscarves dalam menyambut penayangan Emily in Paris, setelah kesuksesan The Parisian Series yang dirilis pada 2022 bersamaan dengan musim ketiga serial tersebut.

Bekerja sama kedua kalinya dengan Paramount Consumer Products, Buttonscarves menghadirkan koleksi yang mencerminkan keanggunan dan pesona gaya Parisian yang ikonis, terinspirasi dari Emily in Paris. 

Serial yang disutradarai oleh Darren Star (Beverly Hills 90210, Sex And the City, Younger) dan diproduksi oleh MTV Entertainment Studios ini merayakan penayangan musim terbarunya di Netflix dengan gaya yang chic.

Buttonscarves hadirkan koleksi terbaru. (Foto: Humas Buttonscarves)
Buttonscarves hadirkan koleksi terbaru. (Foto: Humas Buttonscarves)

The Parisian 2.0 Series menampilkan keindahan Paris yang tidak hanya diambil dari bangunan dan landmark ikonis, tetapi juga dari taman-taman yang rindang dan suasana kota yang mempesona. Koleksi ini hadir dalam 12 warna baru, termasuk Étoile, Lune, Feuille, Amande, Fraise, Chocolat, Crêpe, Jean, Pomme, Carambole, Noire, dan Lumière.

Koleksi the Parisian 2.0 Series terdiri dari beberapa varian, termasuk Voile Small, Voile XL, Voile Regular, Satin Square, dan Satin Shawl sehingga dapat menyesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan berbagai gaya. Selain itu, tersedia juga varian bundling voile regular dengan 12 warna the Parisian 2.0 Series. 

Sebagai bagian dari peluncuran ini, Buttonscarves mengajak para pecinta mode merasakan keindahan Paris melalui koleksi scarf The Parisian 2.0 Series. 

Buttonscarves hadirkan koleksi terbaru. (Foto: Humas Buttonscarves)
Buttonscarves hadirkan koleksi terbaru. (Foto: Humas Buttonscarves)

“Karakter Emily Cooper dalam Emily in Paris sangat merepresentasikan gaya modern dan elegan dan kami percaya koleksi ini mampu menarik perhatian pecinta fashion dari berbagai latar belakang," kata CEO Buttonscarves, Linda Anggrea.

"Peluncuran The Parisian 2.0 Series juga merupakan salah satu langkah strategis kami untuk mengukuhkan posisi Buttonscarves di kancah internasional melalui inisiatif #ButtonscarvesGoesGlobal. Kami selalu berusaha mengikuti tren global dan memastikan bahwa produk kami dapat diterima di berbagai belahan dunia," katanya.

 

