Front Row Paris: Wadah Desainer Indonesia Pamer Karya, Sasar Buyer Eropa

FRONT Row Paris kembali digelar pada 7 September 2024. Ajang ini menjadi wadah bagi desainer Indonesia untuk memamerkan karya terbaik mereka, sekaligus menyasar buyer dari Eropa.

Salle Wagram di Paris, Prancis, menjadi lokasi pergelaran busana para desainer Indonesia. Auditorium bersejarah yang dibangun pada tahun 1865 ini, dikenal karena keanggunan dan kemewahannya.

Tahun ini, ajang tersebut memasuki penyelenggaraan yang kelima, dengan fokus pada pemasaran produk fesyen Indonesia ke pasar Eropa. Hal ini sejalan dengan tujuan utama, karena Eropa memegang peran penting dalam industri fesyen dunia.

Sebagai penyelenggara, Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersama Ditali Cipta Kreatif mendukung pencapaian target pemerintah untuk menjadikan Indonesia salah satu pusat fesyen dunia dengan menggelar Front Row Paris. Acara ini ditargetkan sebagai pintu masuk bagi desainer dan jenama fesyen Indonesia untuk menjaring buyer mancanegara, khususnya dari Eropa.

Front Row Paris jadi wadah desainer Indonesia pamer karya. (Foto: Aldi Chandra)

“Komitmen kami adalah terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Front Row Paris dari tahun ke tahun, agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam memperkenalkan fesyen Indonesia ke skala global, khususnya melalui pasar Eropa,” tutur Ali Charisma, Advisory Board Indonesian Fashion Chamber, ditemui Okezone.com di Bali Coffee Club, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Menurut Ali Charisma, produk fesyen Indonesia yang mengangkat wastra dan budaya lokal telah mendapatkan apresiasi dan citra positif di pasar Eropa, dan ini akan semakin diperkuat ke depannya.

“Melalui acara ini, desainer dan jenama Indonesia dapat mempelajari lebih konkret mengenai kebutuhan dan potensi bisnis fesyen di pasar Eropa,” ucap Ali Charisma, yang aktif memperkenalkan fesyen Indonesia ke mancanegara.

Perkembangan fesyen di Indonesia terus pesat. Ali Charisma menyebut ajang Front Row Paris sebagai "window display" Indonesia di Paris, yang merupakan salah satu pusat mode utama di dunia.

“Acara ini bertujuan untuk memberikan dampak signifikan dari Paris, menjadikan Indonesia sebagai destinasi fashion. Kami ingin memperkenalkan Indonesia seutuhnya,” ucap desainer yang berbasis di Bali ini.