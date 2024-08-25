Festival Beli Lokal 2024 Hadir Lagi, Serbu Brand Ini Pakai Diskon BRI

SUKA belanja barang-barang dari brand lokal, ikut workshop kreatif, dan menikmati musik dari musisi Tanah Air? Yuk, datang saja ke Festival Beli Lokal 2024.

Digelar selama dua hari mulai 24-25 Agustus 2024, Festival Beli Lokal digelar untuk mendukung pelaku usaha lokal sekaligus memberikan akses bagi konsumen kepada brand lokal favoritnya.

Tak heran, festival yang diadakan di Plaza Timur Gelora Bung Karno ini menghadirkan 125 kurasi produk UMKM yang terdiri dari 100 brand lokal pilihan dan 25 merchant FnB, hingga beragam kuliner hits.

Ya, mulai dari brand fashion, beauty, sport, hingga kuliner populer akan ada Festival Beli Lokal 2024. Yuk, langsung intip daftarnya di bawah ini!

1. Fashion

Bagi kamu yang sedang mencari baju baru dengan desain unik dan up to date, sepatu untuk mendukung aktivitas seharian, atau bahkan hijab, Festival Beli Lokal menghadirkan 32 brand lokal yang bisa kamu sambangi.

Ada evertops, Hijabchic, Common Goods, Smith Berlin, Dear Me Jewelry, ZM Zaskia Mecca, shopkain, Shopatblow, prabuindonesia, 3Mongkis, Hey Kama, Portee Goods, M231, Torch, Motiviga, TAKA Craft, Kasual, Celana Studio, Vanilla Hijab, Vivi Zubedi, Brand no Brand, Thenblank, Syma Utilized, Pyopp, Zyta Delia, Ria Miranda, BWBYAZ, Melstore Jkt Official Shop, 910 NINETEN SHOES, BRODO OFFICIAL STORE, Russ n Co, Heavenlights, dan White Noise.

2. Beauty and Personal Care

Make up dan skincare kini jadi produk esensial untuk mendongkrak penampilan setiap harinya. Jadi kalau ke Festival Beli Lokal, jangan sampai ketinggalan untuk mampir di 22 tenant brand kecantikan lokal berikut ini.

Nama Beauty, Cave, Jacquelle Official, KAHF, Dear Me Beauty, Emina, Derma Express, FacetologyOfficial, Somethinc, Kelaya, CHIEF, bromen, NPURE, TETO, clorismen, Skin Game, Benings Clinic Indonesia Official, Smith men supply, Saff n co, Eze nails, Hint, dan Amaterasun hadir di Festival Beli Lokal.

3. Home Living and Electronic

Kalau sedang mencari perabot untuk mempercantik hunian kamu, Festival Beli Lokal juga akan membantumu dengan lima brand lokal yang sudah terkenal dengan produk-produknya yang berkualitas. Ada Pero Indonesia, Vicenza Official, Rexus ID, Kintakun, serta King Rabbit Sprei & Bedcover Official.

4. Sports