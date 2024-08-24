Tampilan Baru Zayn Malik yang Kini Brewokan

PENYANYI Zayn Malik tak hanya dikenal memiliki suara merdu dan lagu-lagu hits. Mantan kekasih Gigi Hadid ini juga selalu disorot berkat ketampanannya.

Belum lama ini, penampakan penampilan baru Zayn Malik bikin netizen syok. Pelantun Pillow Talks ini tampil dengan gaya rambut gondrong hingga jenggot yang panjang.

Momen itu terlihat saat Zayn mengunggah momen dirinya bernyanyi di Instagram, @zayn.

“Shoot at will,” tulis Zayn Malik

Video itu memerlihatkan Zayn Malik yang duduk sembari bernyanyi dan menunjukan suara merdunya. Mantan personel One Direction yang biasa tampil berkepala plontos ini bikin netizen terkejut dengan penampilan barunya.

Zayn kini tampil dengan rambut yang lebih lebat. Ia juga menebalkan jenggotnya sehingga membuat look-nya begitu berbeda.

Sebelumnya, tren rambut Zayn Malik juga selalu menjadi sorotan publik. Ia sempat tampil gondrong dengan rambut ikal, hingga memutuskan berkepala plontos dan mencukur jenggotnya. Kini, Zayn Malik tampil lebih beda dari biasanya.