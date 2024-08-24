Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Tri Hanurita, Mantan Istri Irwan Mussry yang Ternyata Keponakan Soeharto

Resi Safitri , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |16:17 WIB
Profil dan Potret Tri Hanurita, Mantan Istri Irwan Mussry yang Ternyata Keponakan Soeharto
Mantan Istri Irwan Mussry, Tri Hanurita. (Foto: Youtube)
A
A
A

PROFIL dan Potret Tri Hanurita, Mantan Istri Irwan Mussry yang Ternyata Keponakan Soeharto menjadi perbincangan menarik untuk dibahas pada artikel berikut ini.

Tri Hanurita wanita berusia 57 tahun itu adalah mantan istri dari seorang pengusaha sukses Irwan Mussry, yang kini sudah berumah tangga dengan musisi terkenal Maia Estianty. Tri Hanurita pernah menjalin hubungan rumah tangga dengan Irwan sebelumnya.

Setelah terlepas dari mantan suaminya tersebut, kini Tri sudah menikah dengan seorang Mayjen TNI (Purn.) Dessano Indrasakti, meski bukan dari kalangan selebriti, namun Hanurita adalah anak dari mendiang Sudwikatmono Prawirodiharjo yang tidak lain adalah sepupu dari Soeharto. 

Oleh sebab itu kekayaan yang dimilikinya sangat besar dari bisnis Kerajaan yang sudah dibangun. Mantan istri Irwan Mussry itu juga mengelola banyak Perusahaan seperti menjadi komisaris PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Bogasari Flour Mills, dan PT Indika Entertainment. 

Selain sukses di bidang bisnis, Tri juga pernah mendapatkan amanah untuk menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014 Dapil Lampung, sebagaimana dukitp dari berbagai sumber, berikut beberapa potret Tri Hanurita.

1. Foto saudara 

Tri Hanurita

Mengenakan balutan baju putih dengan corak bunga dan tas simpel serta warna rambut merah yang cantik.

 

Halaman:
1 2
      
