HOME WOMEN LIFE

Kenapa Banyak Calon Dokter Jadi Korban Bully Senior?

Resi Safitri , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |13:14 WIB
Kenapa Banyak Calon Dokter Jadi Korban Bully Senior?
Kenapa Banyak Calon Dokter Jadi Korban Bully Senior? (Foto: Freepik)
A
A
A

KENAPA Banyak Calon Dokter Jadi Korban Bully Senior? Melihat banyaknya kasus serupa akan menjadi topik penting yang akan dibahas pada artikel singkat berikut ini. Fenomena perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran kembali mencuat setelah sejumlah kasus yang menggemparkan. 

Kasus terbaru yang terjadi, seorang dokter muda viral ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri, diketahui dokter muda tersebut merupakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) bernama dr. Aulia Risma Lestari (30). Korban meninggal dengan menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya.

Kasus lainnya yang baru-baru ini terjadi adalah pemecatan dua dokter residen senior yang diduga melakukan perundungan terhadap juniornya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Lalu apa sebenarnya yang menjadi alasan utama banyak terjadinya kasus pembullyan seperti ini? 

Dikutip dari Insight Plus, berikut adalah tiga point utama mengapa banyak calon dokter yang menjadi korban pembullyan

1. Gangguan NPD 
Dokter dengan Gangguan Kepribadian Narsistik (NPD) sering bersikap arogan dan merasa dirinya diatas segalanya. Mereka dengan gangguan ini akan cenderung melebih-lebihkan keterampilan yang dimilikinya dan merendahkan dokter lain, ada sekitar 6% dari populasi umum yang terkena gangguan tersebut. 

Menurut Leanne Rowe yang telah bekerja di berbagai posisi klinis dan kepemimpinan dewan di berbagai tempat kerja medis selama hampir tiga dekade, dokter dengan NPD yang tidak diobati dapat menunjukkan perilaku menindas dalam berbagai cara.

 

Halaman:
1 2
      
