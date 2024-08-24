Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Livy Renata Joget TikTok, Pamer Tato di Pinggang Bikin Netizen Resah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |09:10 WIB
Gaya Livy Renata Joget TikTok, Pamer Tato di Pinggang Bikin Netizen Resah
Potret Livy Renata Joged TikTok. (Foto: Instagram)
A
A
A

LIVY Renata salah satu selebgram dan juga tiktoker yang kerap menuai atensi dari netizen. Selain berparas cantik, Livy juga memiliki penampilan seksi yang tak jarang bikin netizen terpukau.

Melalui postingannya di media sosial, dia seringkali menjadi sorotan pengikutnya. Salah satunya momen Livy Renata saat joget TikTok yangdiunggah di akun Instagramnya.

Pada foto itu sepertinya Livy sedang santai dan iseng membuat membuat video joget Tiktok. Dia memakai baju tanktop sambil memamerkan tato di pinggang. Berikut ulasannya dari Instagram @livyrenata. 

Tampil santai

Livy Renata

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
