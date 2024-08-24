Gaya Livy Renata Joget TikTok, Pamer Tato di Pinggang Bikin Netizen Resah

LIVY Renata salah satu selebgram dan juga tiktoker yang kerap menuai atensi dari netizen. Selain berparas cantik, Livy juga memiliki penampilan seksi yang tak jarang bikin netizen terpukau.

Melalui postingannya di media sosial, dia seringkali menjadi sorotan pengikutnya. Salah satunya momen Livy Renata saat joget TikTok yangdiunggah di akun Instagramnya.

Pada foto itu sepertinya Livy sedang santai dan iseng membuat membuat video joget Tiktok. Dia memakai baju tanktop sambil memamerkan tato di pinggang. Berikut ulasannya dari Instagram @livyrenata.

Tampil santai