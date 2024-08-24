Potret Dara Ayu Tampil Berwarna dengan Baju Sabrina, Tampilannya Bikin Gemas

AYU Puspitasari Sudirman atau yang dikenal dengan nama Dara Ayu merupakan seorang penyanyi dangdut yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Namanya kini kian dikenal karena sering cover lagu dangdut terkenal di channel Bajol Ndanu Management.

Dara Ayu juga aktif di media sosial dengan membagikan aktivitasnya. Tak jarang postingannya viral di media sosial. Seperti pada postingan ini, Dara Ayu terlihat duduk santai sambil menikmati segelas minuman.

Dia tampil kece pakai outfit menyala dengan warna yang menyala. Berikut ulasannya dari Instagram @daraayu___.

Pakai outfit menyala



Dara Ayu tampil berani memakai outfit yang mencolok pada foto ini. Dia memakai off shoulder top warna merah dipadukan dengan bawahan warna kuning. Meski menggunakan busana menyala, penampilannya tetap stylish.

"Seger lihatin kaka," ucap @khamim***

Tampil dengan makeup tebal



Potret cantik Dara Ayu dengan tampilan makeup tebal nuansa pink. Sementara itu rambutnya dikuncir dan berponi. Dia juga menambahkan aksesori anting. Pose minum coklat sambil melirik ke samping, parasnya memesona.