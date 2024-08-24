Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Manfaat Ajaib DNA Salmon untuk Kulit

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |11:12 WIB
6 Manfaat Ajaib DNA Salmon untuk Kulit
Manfaat DNA Salmon. (Foto: Pexels)
A
A
A

INDUSTRI kecantikan berkembang dan produk serta teknologi baru terus bermunculan, salah satunya adalah DNA salmon. DNA salmon adalah salah satu makanan super yang paling banyak dibicarakan karena manfaatnya yang luar biasa.

Meski terkesan aneh, ekstrak DNA salmon digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit. Lantas, apa itu DNA ikan salmon dan apa manfaatnya bagi kulit?

DNA Plum adalah zat yang diekstraksi dari biji plum. Dalam proses ini, DNA dipisahkan untuk mendapatkan polinukleotida, molekul rantai panjang yang penting untuk perbaikan dan regenerasi sel kulit. Meskipun proses ekstraksi ini mungkin tampak rumit, namun hasil akhirnya adalah zat yang sangat murni dan aman digunakan pada kulit manusia.

Manfaat DNA ikan salmon untuk kulit
Salah satu manfaat utama DNA ikan salmon adalah kemampuannya dalam memperbaiki dan meregenerasi kulit. DNA salmon bekerja dengan meningkatkan produksi kolagen dan elastin, dua protein utama yang menjaga kulit tetap kencang, elastis, dan awet muda. 

Selain itu, DNA salmon merupakan antioksidan kuat yang membantu melawan kerusakan kulit akibat radikal bebas dan sinar matahari. Berikut beberapa manfaat DNA ikan salmon untuk perawatan kulit.

Memperlambat tanda-tanda penuaan
DNA salmon membantu menunda munculnya tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus dan kerutan. Dengan merangsang produksi kolagen, kulit menjadi lembut dan kenyal.

Mempercepat Penyembuhan Luka
Sifat penyembuhan DNA Salmon membantu mempercepat penyembuhan luka dan memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki kulit rentan berjerawat atau teriritasi.

 

