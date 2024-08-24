Mengenal Gleeking, Gerakan Alami Tubuh yang Kerap Tidak Disadari Manusia

GLEEKING adalah fungsi tubuh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh sebagian besar manusia, tetapi sering kali tidak dilakukan karena berbagai alasan. Sekadar informasi, tubuh manusia memang menakjubkan, karena setiap bagian memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk menjaga seseorang tetap hidup dan sehat.

Untuk mendukung fungsi tubuh kita agar lebih optimal, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Misalnya, tetap aktif bergerak dan menjaga pola makan yang seimbang dapat membantu tubuh manusia berfungsi dengan lebih baik.

Namun, ada juga beberapa hal yang dilakukan tubuh tanpa kita sadari, seperti gleeking. Gleeking adalah fenomena alami yang sering kali menimbulkan rasa malu atau reaksi jijik pada orang-orang yang mengalaminya. Nah, bagi Anda yang penasaran, sebenarnya ada cara yang bisa dilakukan untuk mencobanya.

Dalam sebuah video viral, pengguna TikTok @therealtiktokdo yang berprofesi sebagai seorang dokter mengungkap hal tersebut. Menurutnya, meski sulit di awal, namun seseorang bisa melatih diri untuk melakukannya secara sengaja.

"35 persen populasi bisa melakukan gleeking, tetapi hanya satu persen yang dapat melakukannya dengan sengaja," katanya.

Gleeking terjadi ketika lidah memberi tekanan pada kelenjar sublingual, menyebabkan air liur keluar dari mulut. Tubuh manusia memiliki tiga kelenjar ludah utama yaitu, kelenjar parotis di depan dan di bawah telinga, kelenjar sublingual di bawah lidah, dan kelenjar submandibular di bawah rahang.

Air liur memainkan peran penting dalam tubuh kita. Menurut Cleveland Clinic, air liur memulai proses pencernaan, membantu seseorang mengunyah dan menelan makanan, serta melindungi gigi.