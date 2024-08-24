Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Ini 4 Tips Mudah Perawatan Bau Badan

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |02:05 WIB
Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Ini 4 Tips Mudah Perawatan Bau Badan
Tips perawatan bau badan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ISTRI putra bungsu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono tengah menjadi sorotan publik setelah isu mengenai bau badannya mencuat ke publik. Penyanyi Salshadilla Juwita bahkan mengungkapkan rasa penasarannya di media sosial mengenai aroma tubuh Erina.

"Enggak bisa tidur semalem mikirin bau apa ya? Apakah bau lap basah, bau keju basi, atau bau lainnya?" tulis Salshadilla di X @salshaindr pada Kamis (22/8/2024).

Meski dikenal dengan kecantikan dan statusnya sebagai menantu presiden, isu ini menimbulkan keheranan karena Erina tampak memiliki semua fasilitas untuk menjaga kebersihan diri.

"Dengan semua yang dimiliki, kok bisa tetap bau ketek? Padahal olahraga normal saja kadang bikin insecure dengan bau tubuh," tuturnya di media sosial.

Seperti diketahui, bau ketiak tidak hanya memengaruhi diri sendiri melainkan juga orang-orang di sekitar kita. Namun, tidak perlu khawatir karena ada berbagai cara ampuh yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini dengan mudah.

      
