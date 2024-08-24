Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Dubes Inggris Dominic Jeremy Ngaku Ketagihan Makan Tahu Gejrot

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |14:16 WIB
Dubes Inggris Dominic Jeremy Ngaku Ketagihan Makan Tahu Gejrot
Tahu Gejrot. (Foto: MPI)
A
A
A

SETIAP wilayah di Indonesia memang memiliki kuliner andalan masing-masing yang disukai tidak hanya di dalam negeri, tapi juga oleh warga asing. Salah satu dari kuliner tersebut adalah tahu gejrot, makanan asli khas Cirebon.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy pun kepincut setelah mencicipi nikmatnya tahu gejrot. Dominic jatuh cinta dengan tahu gejrot setalah ditawari oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin. 

Dipandu oleh chef Hardian Eco, Bey dan Dominique pun meracik dan mencicipi tahu gejrot, namun dengan mengganti produknya. Mereka menggunakan lima siung cabai rawit dalam resepnya. 5 cabai ini pun sudah sangat pedas bagi Dominic.

Sementara itu, Bey, penikmat tahu gejrot karena lahir di Cirebon, menganggap lima cabai kurang pedas. 

"Saya suka pedas, saya coba pakai lima cengek (cabai rawit) demikian juga dengan Pak Bey. Rupanya cukup pedas, ya. Ini akan menjadi makanan favorit kedua saya," ujar Dominic seperti dilansir dari Antara .

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/301/3122317/3_kuliner_khas_brebes_yang_menggugah_selera_wajib_dicoba_saat_mudik-IuGj_large.jpg
3 Kuliner Khas Brebes yang Menggugah Selera, Wajib Dicoba Saat Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/301/3077968/17_wisata_kuliner_dan_oleh_oleh_di_magelang_lokasi_ospek_menteri_dan_wamen_prabowo-WAVp_large.jpg
17 Wisata Kuliner dan Oleh-Oleh di Magelang, Lokasi Ospek Menteri dan Wamen Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/298/3066178/ishowspeed-uxhL_large.jpg
4 Rekomendasi Wisata Kuliner di Yogyakarta, Kota yang Dikunjungi Ishowspeed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/298/3047992/rawon-CuG5_large.jpg
Daftar 5 Kuliner Indonesia yang Masuk 50 Sup Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/298/3024751/gado_gado-O7ez_large.jpg
HUT Ke-497 Jakarta Ini 5 Kuliner yang Harus Dijajal, Ada yang Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/301/3021858/wedang_ronde-xZ8d_large.JPG
5 Tempat Nikmati Wedang Ronde di Jakarta, Cocok buat Hangatkan Tubuh saat Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement