Dubes Inggris Dominic Jeremy Ngaku Ketagihan Makan Tahu Gejrot

SETIAP wilayah di Indonesia memang memiliki kuliner andalan masing-masing yang disukai tidak hanya di dalam negeri, tapi juga oleh warga asing. Salah satu dari kuliner tersebut adalah tahu gejrot, makanan asli khas Cirebon.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy pun kepincut setelah mencicipi nikmatnya tahu gejrot. Dominic jatuh cinta dengan tahu gejrot setalah ditawari oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

Dipandu oleh chef Hardian Eco, Bey dan Dominique pun meracik dan mencicipi tahu gejrot, namun dengan mengganti produknya. Mereka menggunakan lima siung cabai rawit dalam resepnya. 5 cabai ini pun sudah sangat pedas bagi Dominic.

Sementara itu, Bey, penikmat tahu gejrot karena lahir di Cirebon, menganggap lima cabai kurang pedas.

"Saya suka pedas, saya coba pakai lima cengek (cabai rawit) demikian juga dengan Pak Bey. Rupanya cukup pedas, ya. Ini akan menjadi makanan favorit kedua saya," ujar Dominic seperti dilansir dari Antara .