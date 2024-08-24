Resep Mocktail Semangka Jeruk, Hidangan Segar di Akhir Pekan

WEEKEND ini alangkah enaknya mencoba hidangan-hidangan yang bisa dinikmati bersama keluarga. Tidak selalu makanan, Anda juga bisa menyuguhkan minuman yang menggugah selera loh.

Berikut cara dan resep untuk membuat mocktail semangka jeruk, seperti dilansir dari akun Cookpad Melda Yanti, @meldayanti.

Bahan-bahan

1/2 sendok teh selasih

2 buah jeruk

1 sendok makan gula pasir

Es batu Secukupnya

Semangka Secukupnya

Cara Membuat

1. Peras jeruk dan larutkan gula pasir dengan air panas. Campurkan semuanya.

2. Potong-potong semangka berbentuk dadu, larutkan selasih dengan air hangat.

3. Tata buah semangka potong di dalam gelas saji. Beri selasih, tuangi air jeruk.

4. Tambahkan es batu saat ingin disajikan.



(Martin Bagya Kertiyasa)