Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Mocktail Semangka Jeruk, Hidangan Segar di Akhir Pekan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |07:08 WIB
Resep Mocktail Semangka Jeruk, Hidangan Segar di Akhir Pekan
Mocktail Semangka Jeruk. (Foto: Cookpad)
A
A
A

WEEKEND ini alangkah enaknya mencoba hidangan-hidangan yang bisa dinikmati bersama keluarga. Tidak selalu makanan, Anda juga bisa menyuguhkan minuman yang menggugah selera loh.

Berikut cara dan resep untuk membuat mocktail semangka jeruk, seperti dilansir dari akun Cookpad Melda Yanti, @meldayanti.

Bahan-bahan
1/2 sendok teh selasih
2 buah jeruk
1 sendok makan gula pasir
Es batu Secukupnya 
Semangka Secukupnya 

Cara Membuat
1. Peras jeruk dan larutkan gula pasir dengan air panas. Campurkan semuanya.
2. Potong-potong semangka berbentuk dadu, larutkan selasih dengan air hangat.
3. Tata buah semangka potong di dalam gelas saji. Beri selasih, tuangi air jeruk.
4. Tambahkan es batu saat ingin disajikan.
 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068746/almond_choco_soft_cookies-St2r_large.jpg
Resep Almond Choco Soft Cookies, Camilan Nikmat di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068464/cendol_dawet_cocopandan-OVNy_large.jpg
Resep Cendol Dawet Rasa Cocopandan, Pas Banget untuk Me Time
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068462/resep_mochi_daifuku-Y8MR_large.jpg
Resep Mochi Daifuku yang Viral, Kudapan Lezat yang Bisa Jadi Ide Jualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067380/es_kuwut_melon-dpZj_large.jpg
Resep Es Kuwut Melon, Minuman Segar Cocok Dinikmati saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/298/3066973/resep_puding_telur_ceplok-NELF_large.jpg
Resep Camilan Puding Telor Ceplok, Mudah dan Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066513/batagor-hfiB_large.jpg
Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement