Potret Rachel Vennya Nonton Konser, Outfitnya Mirip Siapa Ya?

RACHEL Vennya kembali membagikan postingan beberapa potret cantik dirinya. Meski baru saja putus cinta dengan Salim Nauderer, namun hal tersebut tak membuatnya tampak terpuruk.

Justru, bak ingin menunjukkan bahwa ia bisa move on, Rachel Vennya kembali tampil ‘slay’ saat hadir di konser Tyla yang digelar di LaLaLa Festival 2024, Jakarta.

Seperti apa potretnya? Berikut beberapa diantaranya, melansir dari akun Instagramnya, @rachelvennya.

Kemben jeans

Tak hanya sukses membuat penampilannya menjadi lebih modis, atasan kemben jeans yanh dikenakan Rachel Vennya berikut ini juga sukses mengekspos kulit cantiknya yang cerah.

Pamer wajah cantik

Ibu dua anak ini juga sempat membagikan potret cantiknya sesaat sebelum hadir di konser tersebut. Meskipun melempar ekspresi duck face, namun, wajah flawlessnya terlihat tetap cantik.