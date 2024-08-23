Trik Denny Sumargo Hilangkan Stres: Main Games di Televisi 98 Inci

DENNY Sumargo memang tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ayah. Densu pun mengaku mengalami menyebut jam tidurnya yang berkurang karena harus ikut membantu sang istri, Olivia Allan dan mengurus anak ketika terbangun di malam hari.

Tentu saja dengan berkurangnya jam tidur ini dapat membuat seseorang mengalami stress. Pria yang akrab disapa Densu itu pun berusaha untuk menenangkan pikirannya sejenak dengan bermain game.

"Sekarang aku paling sering main game, kayak untuk buang stres dan depresi setelah kerja," ungkap Denny Sumargo di sela peluncuran televisi TCL di Jakarta.

Meski demikian, Densu bukan tipe orang yang ketagihan main game hingga lupa waktu. Dalam satu hari, hanya 1-2 jam saja waktunya terpakai untuk bermain game agar mengusir rasa penat yang dirasakannya. "Waktu main game aku masih aman lah," sambungnya.

Tak hanya bermain lewat ponsel, Densu juga bermain game di televisi berukuran besar, minimal 98 inci. Sebab, bermain game dengan televisi yang besar membuat game terkesan menjadi lebih nyata.

"Aku suka main playstation dengan televisi yang besar, karena jadi hidup. Ketika kalah, tokohnya nangisnya itu seperti beneran nangis," katanya.

Densu pun mencari televisi dengan ukuran yang besar dan menghasilkan visual yang jernih. Dia pun menyambut antusias peluncuran TV TCL X955 yang bukan hanya ukurannya besar melainkan menggunakan teknologi QD-Mini LED.