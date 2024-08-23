Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Trik Denny Sumargo Hilangkan Stres: Main Games di Televisi 98 Inci

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |20:05 WIB
Trik Denny Sumargo Hilangkan Stres: Main Games di Televisi 98 Inci
Denny Sumargo. (Foto: Instagram)
A
A
A

DENNY Sumargo memang tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ayah. Densu pun mengaku mengalami menyebut jam tidurnya yang berkurang karena harus ikut membantu sang istri, Olivia Allan dan mengurus anak ketika terbangun di malam hari.

Tentu saja dengan berkurangnya jam tidur ini dapat membuat seseorang mengalami stress. Pria yang akrab disapa Densu itu pun berusaha untuk menenangkan pikirannya sejenak dengan bermain game.

"Sekarang aku paling sering main game, kayak untuk buang stres dan depresi setelah kerja," ungkap Denny Sumargo di sela peluncuran televisi TCL di Jakarta. 

Denny Sumargo (IG)

Meski demikian, Densu bukan tipe orang yang ketagihan main game hingga lupa waktu. Dalam satu hari, hanya 1-2 jam saja waktunya terpakai untuk bermain game agar mengusir rasa penat yang dirasakannya. "Waktu main game aku masih aman lah," sambungnya.

Tak hanya bermain lewat ponsel, Densu juga bermain game di televisi berukuran besar, minimal 98 inci. Sebab, bermain game dengan televisi yang besar membuat game terkesan menjadi lebih nyata. 

"Aku suka main playstation dengan televisi yang besar, karena jadi hidup. Ketika kalah, tokohnya nangisnya itu seperti beneran nangis," katanya. 

Densu pun mencari televisi dengan ukuran yang besar dan menghasilkan visual yang jernih. Dia pun menyambut antusias peluncuran TV TCL X955 yang bukan hanya ukurannya besar melainkan menggunakan teknologi QD-Mini LED.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement