Keseruan HighTea With HighEnd di Navapark, Pakai Busana Serba Putih

HIGHTEA with HighEnd kembali digelar dengan konsep yang semakin memukau. Kegiatan ini menjadi ajang sosial yang semakin sering digelar oleh berbagai komunitas di ibu kota untuk memperluas jaringan.

HighTea with HighEnd bersama dengan NavaPark BSD City kimi mempersembahkan tema "Serenity Soirée" yang memukau para tamu undangan. Acara ini juga semakin dengan hadirnya para tamu undangan dengan nuansa busana serba putih yang elegan.

Deborah Caroline, Hosted dalam acara HighTea with HighEnd ini pun mengungkap kemeriahan dan keseruan acara ini. Menurutnya, HighEnd salalu konsisten membuat event yang kaya akan edukasi dan manfaat.

“Saya tertarik soalnya HighEnd kalau ada acara salalu bikin event yang bagus-bagus. Gak pernah yang biasa aja. Tapi sesuatu yang bermanfaat,” ucapnya di Navapark BSD City, Tangerang.

Deborah pun turut mengajak rekan-rekannya untuk menghadiri event HighTea with HighEnd ini. Acara ini juga merupakan sebuah pengalaman HighTea with HighEnd yang memadukan relaksasi dan kemewahan dalam suasana yang tenang dan nyaman di NavaPark Marketing Gallery.

Selama acara, para tamu dimanjakan dengan berbagai layanan yang dirancang untuk memberikan relaksasi maksimal. Babor menghadirkan layanan hand massage yang menenangkan, sementara Naelsmates menawarkan layanan nail art dan manicure yang mempercantik penampilan para tamu.