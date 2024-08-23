El Rumi Akui Merasa Tertekan Punya Ayah Ahmad Dhani, Kok Bisa?

El Rumi Akui Merasa Tertekan Punya Ayah Ahmad Dhani, Kok Bisa?, foto keluarga Ahmad Dani dan Maia Estianty (Foto: Instagram @elelrumi)

El Rumi merupakan anak kedua dari pasangan musisi Maia Estianty dan Ahmad Dhani. Lahir sebagai anak musisi ternama rupanya menjadi tekanan tersendiri bagi El Rumi.

Hal itu diungkapkan El Rumi saat hadir dalam podcast Onadio Leonardo.

"Apa rasanya jadi anak Ahmad Dhani? Pressure? Happy?” tanya Onad dikutip dari kanal YouTube The Leonardo’s pada Jumat (23/8/2024).

Potret Transformasi El Rumi (Foto: Instagram @elelrumi)

"Tapi ya kalau dibilang pressure, mungkin pressure-nya lebih di bidang musik kali," jawab El Rumi.

Kendati begitu, kekasih Syifa Hadju itu mengaku senang memiliki ayah seperti Ahmad Dhani. Bahkan ia menilai sang ayah merupakan sosok keren dan dikenal karena bakat musiknya yang hebat.