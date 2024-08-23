Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Rachel Vennya Tenteng Tas Rp72 Juta, Buat Netizen Terpana

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |21:05 WIB
Tampilan Rachel Vennya Tenteng Tas Rp72 Juta, Buat Netizen Terpana
Rachel Vennya Tenteng Tas Rp72 Juta. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM Rachel Vennya masih diperbincangkan di tengah isu dirinya menjadi korban perselingkuhan. Netizen dibuat heboh dengan dugaan mantan kekasih Rachel, Salim Nauderer yang disebut berhubungan dengan influencer, Azizah Salsha.

Di tengah isu panas tersebut, Rachel nampak tetap tenang dan selalu tampil memukau. Ibu dua anak ini baruanaja membagikan potret cantiknya dengan outfit serba putih.

“Rue, when was this?,” tulis Rachel dari Instagram-nya, @rachelvennya.

Potret Terbaru Rachel Vennya Usai Putus dari Salim Nauderer

Postingan itu memperlihatkan pesona Rachel Vennya yang tampil menawan dengan outfit serba putih. Terlihat ia mengenakan blazer crop dengan rok panjang bernuansa senada.

Gaya Rachel juga memukau dengan riasan minimalis dan rambut yang tergerai indah. Terlihat wajah mantan istri Okin ini juga semakin glowing.

Tak hanya itu, salah satu yang jadi sorotan ialah mini bag mewah yang dikenakan Rachel Vennya. Terlihat Rachel menenteng tas keluaran brand Chanel dengan seri 23C Round Clutch berwarna putih. 

Melansir Relik Editions, tas tersebut memiliki ukuran mini sehingga cocok dikenakan di banyak outfit. Tas tersebut berbahan leather dengan warna putih dan detail chain bernuansa emas di setiap sudut tas tersebut.

Tak tanggung-tanggung, tas Chanel yang dikenakan Rachel Vennya ini dibanderol dengan harga fantastis yakni mencapai USD 4,500 atau setara dengan Rp72 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069054/rachel_vennya-C6fZ_large.jpg
3 Momen Perayaan Ulang Tahun Rachel Vennya, Elegan dan Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067323/rachel_vennya-XwH2_large.jpg
Rachel Vennya Rayakan Ulang Tahun Meriah dengan Sahabat Tanpa Salim Nauderer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059552/rachel_vennya-EH2T_large.jpg
Rachel Vennya Tidak akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Berita Hoaks dan Fitnah Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057247/rachel_vennya-aOHc_large.jpg
Rasakan Beratnya Sandang Status Janda, Rachel Vennya: Aku Berusaha Banget Ubah Stigma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/612/3054625/rachel_vennya-izuk_large.jpg
3 Potret Rachel Vennya dengan Rok Mini, Makin Cantik usai Menjomblo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/194/3053465/potret_terbaru_rachel_vennya_usai_putus_dari_salim_nauderer_tampil_memesona_pakai_busana_serba_putih-1SAn_large.jpg
Potret Terbaru Rachel Vennya Usai Putus dari Salim Nauderer, Tampil Memesona Pakai Busana Serba Putih
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement