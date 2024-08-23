Tampilan Rachel Vennya Tenteng Tas Rp72 Juta, Buat Netizen Terpana

SELEBGRAM Rachel Vennya masih diperbincangkan di tengah isu dirinya menjadi korban perselingkuhan. Netizen dibuat heboh dengan dugaan mantan kekasih Rachel, Salim Nauderer yang disebut berhubungan dengan influencer, Azizah Salsha.

Di tengah isu panas tersebut, Rachel nampak tetap tenang dan selalu tampil memukau. Ibu dua anak ini baruanaja membagikan potret cantiknya dengan outfit serba putih.

“Rue, when was this?,” tulis Rachel dari Instagram-nya, @rachelvennya.

Postingan itu memperlihatkan pesona Rachel Vennya yang tampil menawan dengan outfit serba putih. Terlihat ia mengenakan blazer crop dengan rok panjang bernuansa senada.

Gaya Rachel juga memukau dengan riasan minimalis dan rambut yang tergerai indah. Terlihat wajah mantan istri Okin ini juga semakin glowing.

Tak hanya itu, salah satu yang jadi sorotan ialah mini bag mewah yang dikenakan Rachel Vennya. Terlihat Rachel menenteng tas keluaran brand Chanel dengan seri 23C Round Clutch berwarna putih.

Melansir Relik Editions, tas tersebut memiliki ukuran mini sehingga cocok dikenakan di banyak outfit. Tas tersebut berbahan leather dengan warna putih dan detail chain bernuansa emas di setiap sudut tas tersebut.

Tak tanggung-tanggung, tas Chanel yang dikenakan Rachel Vennya ini dibanderol dengan harga fantastis yakni mencapai USD 4,500 atau setara dengan Rp72 juta.